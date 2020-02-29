МВФ заявив про успішні переговори в Києві: як змінять життя українців

Команда МВФ залишилася задоволена обговоренням нових законопроектів з українською владою. Розробка і прийняття нових правил може відкрити для України можливість отримати черговий кредитний транш.

"Команда фахівців МВФ, які відвідали Київ, досягла помітно істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності. Дискусії триватимуть в найближчі дні", – цитує заяву МВФ "Інтерфакс-Україна",

Як повідомлялося, група експертів МВФ під керівництвом глави місії в Україні Рона ван Родена розпочала роботу в Києві 20 лютого і пропрацювала близько тижня. Як раніше писав OBOZREVATEL, серед нових законів, які вимагає прийняти кредитор:

Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Прийнято Радою (№1031) у другому читанні 31 жовтня. Це проблемний пункт: в лютому 2019 року парламент прийняв схожий закон, але Конституційний суд скасував його.

Зміни в закон про Фонд гарантування вкладів. Вони містять два різних пункту. По-перше, ліквідація банків-банкрутів не може бути припинена навіть за рішенням суду, а самі банки не мають права повертатися на ринок. По-друге, Фонд повинен отримати ширші повноваження з управління неплатоспроможними банками. Ця норма – "запобіжник" на випадок, якщо екс-власники ПриватБанку все ж доб'ються в українських судах скасування націоналізації.

Новини МВФ попередив Україну про серйозні наслідки втрати робочого населення

Незалежність наглядових рад держбанків. Україна провалила перший етап реформи корпоративного управління в Ощадбанку та Укрексімбанку: обидві фінустанови за законом обзавелися незалежними наглядової ради (НС), але вони поки не змогли заповнити їх. Частково винуватець – НБУ, який відмовив в узгодженні НС Ощад майже в повному складі і частково не визнав кандидатів в НС Укрексімбанку.

Ринок землі. У Раді вже займаються правками до другого читання.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

В американському посольстві підкреслили, що успішна програма Міжнародного валютного фонду має вирішальне значення для економічного зростання України.

У Міжнародному валютному фонді назвали умовами для нового траншу Україні на $ 5,5 млрд прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.

17 січня в МВФ зажадали від України виконати поставлені раніше умови, щоб була запущена програма кредитування на $5,5 млрд.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся