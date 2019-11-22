МВФ висунув Україні жорстку умову щодо Коломойського

МВФ зажадав від України ухвалити закон, який заборонить повернення банків колишнім власникам. У Верховної Ради є час до 20 грудня, інакше кредит не дадуть.

У такий спосіб МВФ намагається отримати гарантії, що олігарху Ігорю Коломойському не буде повернений ПриватБанк. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко.

"Ухвалення цього закону до канікул у МВФ, які почнуться перед католицьким Різдвом, і, відповідно, виділення Україні грошей до Нового року – під питанням. У парламенту залишилися два сесійні тижні цього року, останній сесійний день – 20 грудня", – зазначив Лещенко.

За його даними, у кулуарах влади обговорюється проєкт закону, який проходив узгодження в МВФ. Зокрема, одна із запропонованих ідей передбачає, що за оскарження дій влади суди мають враховувати, чи ухвалені ці рішення з урахуванням "громадського інтересу".

В МВФ висунули вимогу щодо Коломойського

Як писав OBOZREVATEL :

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