Головна Новини
22 листопада • оновлено в 13:55
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

МВФ висунув Україні жорстку умову щодо Коломойського

30.4т
Читати матеріал російською

МВФ зажадав від України ухвалити закон, який заборонить повернення банків колишнім власникам. У Верховної Ради є час до 20 грудня, інакше кредит не дадуть.

У такий спосіб МВФ намагається отримати гарантії, що олігарху Ігорю Коломойському не буде повернений ПриватБанк. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко.

"Ухвалення цього закону до канікул у МВФ, які почнуться перед католицьким Різдвом, і, відповідно, виділення Україні грошей до Нового року – під питанням. У парламенту залишилися два сесійні тижні цього року, останній сесійний день – 20 грудня", – зазначив Лещенко.

Новини
Гроші МВФ йдуть у "общак Януковича": прокуратура забила на сполох

За його даними, у кулуарах влади обговорюється проєкт закону, який проходив узгодження в МВФ. Зокрема, одна із запропонованих ідей передбачає, що за оскарження дій влади суди мають враховувати, чи ухвалені ці рішення з урахуванням "громадського інтересу".

В МВФ висунули вимогу щодо Коломойського

В МВФ висунули вимогу щодо Коломойського

Як писав OBOZREVATEL :

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "транш МВФ" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
транш МВФ кредитування України націоналізація ПриватБанку
Особа
Сергій Лещенко
Місце
Україна
Теги
транш МВФ ПриватБанк
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
6
11
Смішно
59
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Коломойский конечно матёрый вор, но узаконивать государственное рейдерство в интересах и по указаниям западных хозяев и покровителей это колониализм. Ведь конечной цепочкой в цепи выгодоприобретателей от рейдерства окажутся западные банки, в интересах которых со временем будет произведена приватизация государственных банков Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Вот и посмотрим, глубоко ли свiдомо MAHДАйнутое бидлo, засуноло гiдгнiсть i незалежнгiсть себе в дyпу???
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Вiдтепер нашi захiднi партнери дадуть нам дуже багато грошей, i ми переможемо..", - А. Парубiй. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги