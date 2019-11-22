МВФ висунув Україні жорстку умову щодо Коломойського

МВФ зажадав від України ухвалити закон, який заборонить повернення банків колишнім власникам. У Верховної Ради є час до 20 грудня, інакше кредит не дадуть.
У такий спосіб МВФ намагається отримати гарантії, що олігарху Ігорю Коломойському не буде повернений ПриватБанк. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко.
"Ухвалення цього закону до канікул у МВФ, які почнуться перед католицьким Різдвом, і, відповідно, виділення Україні грошей до Нового року – під питанням. У парламенту залишилися два сесійні тижні цього року, останній сесійний день – 20 грудня", – зазначив Лещенко.
За його даними, у кулуарах влади обговорюється проєкт закону, який проходив узгодження в МВФ. Зокрема, одна із запропонованих ідей передбачає, що за оскарження дій влади суди мають враховувати, чи ухвалені ці рішення з урахуванням "громадського інтересу".
В МВФ висунули вимогу щодо Коломойського
Як писав OBOZREVATEL :
На початку вересня Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою у 2014 році. Фінальні платежі склали загалом 156 млн доларів.
26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.
Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією і зменшення ролі олігархів у економіці.
Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть істотно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова.
Попри спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком, діалог України з МВФ буде тривати. Однак ця ситуація є важливим індикатором для Фонду, заявила Рожкова.
Україна може завершити співпрацю з Міжнародним валютним фондом у 2023 році.
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