Місія МВФ покинула Київ ні з чим: що відомо

Місія Міжнародного валютного фонду, яка з 20 по 29 лютого перебувала в Україні, не досягла прогресу в переговорах з Україною щодо законодавчих ініціатив.

Про це розповіли джерела OBOZREVATEL. Вони уточнили, що заява постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана про те, що прогрес в переговорах відбувся, не відповідає дійсності.

Відзначимо, що раніше в коментарі Reuters Люнгман заявив, що команда фахівців МВФ досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності.

Нагадаємо, що група експертів МВФ під керівництвом глави місії в Україні Рона ван Родена розпочала роботу в Києві 20 лютого і пропрацювала близько тижня. Як раніше писав OBOZREVATEL, серед нових законів, які вимагає прийняти кредитор:

Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Прийнятий Радою (№1031) у другому читанні 31 жовтня. Це проблемний пункт: у лютому 2019 року парламент ухвалив схожий закон, але Конституційний суд скасував його.

Зміни в закон про Фонд гарантування вкладів. Вони містять два різних пункти. По-перше, ліквідація банків-банкрутів не може бути припинена навіть за рішенням суду, а самі банки не мають права повертатися на ринок. По-друге, Фонд повинен отримати ширші повноваження з управління неплатоспроможними банками. Ця норма – "запобіжник" на випадок, якщо ексвласники ПриватБанку все ж доб'ються в українських судах скасування націоналізації.

Незалежні наглядові ради держбанків. Україна провалила перший етап реформи корпоративного управління в Ощадбанку та Укрексімбанку: обидві фінустанови за законом обзавелися незалежними наглядовими радами (НС), але вони поки не змогли заповнити їх. Частково винуватець – НБУ, який відмовив в узгодженні НС Ощаду майже в повному складі і частково не визнав кандидатів в НС Укрексімбанку.

Ринок землі. У Раді вже розглядають правки до другого читання.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

Україна досягла домовленості (Staff Level Agreement) за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

В американському посольстві підкреслили, що успішна програма Міжнародного валютного фонду має вирішальне значення для економічного зростання України.

У Міжнародному валютному фонді назвали умовами для нового траншу Україні на $ 5,5 млрд прийняття закону про неможливість повернення банків ексвласникам, врегулювання тарифів і завершення реформ.

17 січня в МВФ зажадали від України виконати поставлені раніше умови, щоб була запущена програма кредитування на $ 5,5 млрд.

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