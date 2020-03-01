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1 березня • оновлено в 20:03
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Місія МВФ не досягла прогресу в переговорах з Україною – джерела

4.5т
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Місія Міжнародного валютного фонду, яка з 20 по 29 лютого перебувала в Україні, не досягла прогресу в переговорах з Україною щодо законодавчих ініціатив.

Про це розповіли джерела OBOZREVATEL. Вони уточнили, що заява постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана про те, що прогрес в переговорах відбувся, не відповідає дійсності.

Відзначимо, що раніше в коментарі Reuters Люнгман заявив, що команда фахівців МВФ досягла істотного прогресу в обговоренні законодавчих ініціатив, спрямованих на підтримку зростання і забезпечення стабільності.

Місія МВФ покинула Київ ні з чим: що відомо

Нагадаємо, що група експертів МВФ під керівництвом глави місії в Україні Рона ван Родена розпочала роботу в Києві 20 лютого і пропрацювала близько тижня. Як раніше писав OBOZREVATEL, серед нових законів, які вимагає прийняти кредитор:

Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Прийнятий Радою (№1031) у другому читанні 31 жовтня. Це проблемний пункт: у лютому 2019 року парламент ухвалив схожий закон, але Конституційний суд скасував його.

Зміни в закон про Фонд гарантування вкладів. Вони містять два різних пункти. По-перше, ліквідація банків-банкрутів не може бути припинена навіть за рішенням суду, а самі банки не мають права повертатися на ринок. По-друге, Фонд повинен отримати ширші повноваження з управління неплатоспроможними банками. Ця норма – "запобіжник" на випадок, якщо ексвласники ПриватБанку все ж доб'ються в українських судах скасування націоналізації.

Незалежні наглядові ради держбанків. Україна провалила перший етап реформи корпоративного управління в Ощадбанку та Укрексімбанку: обидві фінустанови за законом обзавелися незалежними наглядовими радами (НС), але вони поки не змогли заповнити їх. Частково винуватець – НБУ, який відмовив в узгодженні НС Ощаду майже в повному складі і частково не визнав кандидатів в НС Укрексімбанку.

Ринок землі. У Раді вже розглядають правки до другого читання.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это пипец какой-то. Мы вам денех в долг, а вы поменяйте заканодательство, как мы вам скажем. Украинцы, вас ничего не смущает?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Так шо, попрошайкам денюх не займут "до получки"?
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Денех нет, но Вы держитесь :) вот медвед прямо как с oкpaины срисовал. Можно даже в гимн добавить наравне с ещёневмерлаoкрaина.
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