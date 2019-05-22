МВФ не дасть грошей? Що чекає на українців і чи загрожує дефолт

В Україну 22 травня приїхала місія МВФ. "Ревізори" вже провели зустріч із прем'єром Володимиром Гройсманом та його командою і протягом двох тижнів вивчатимуть ситуацію в країні. Правда, в ЗМІ вже з'явилася інформація про те, що тривалість візиту скоротили через перевибори.

Найімовірніше, найближчим часом отримати транш від кредитора не вдасться. Частину умов не виконано, а обговорення по суті відбудеться лише влітку.

Про те, які рекомендації проігнорувала Україна і чи зможемо без траншу — у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Місія МВФ працюватиме в Україні два тижні, однак поки про новий транш не йдеться;

Україна не виконала низку умов для отримання нової порції кредиту: стаття про незаконне збагачення, реформа Нацкомфінпослуг тощо.

доля наступного траншу буде відома влітку;

без кредиту Україна зможе обслуговувати і погашати свої борги щонайменшу у 2019-му.

Ревізори МВФ: чого чекати

Україна за програмою stand-by у 2019-му має отримати транш у розмірі $1,4 млрд. Як і раніше, умова для отримання наступної порції — виконання прописаних у меморандумі рекомендація. В цьому ж році додалася ще одна перешкода — зміна влади. Документ з боку України мають підписати президент, прем'єр, глава НБУ і міністр фінансів. Саме від цієї четвірки залежить, чи будуть виконуватися рекомендації Фонду.

Кабмін і МВФ КМУ

І якщо президент 20 травня офіційно вступив на посаду і отримав повноваження підписувати документи, то з прем'єром і міністром фінансів можуть виникнути проблеми. Розпуск Ради, відставка уряду призведе до того, що МВФ доведеться чекати, поки новий склад парламенту сформує коаліцію і Кабмін.

Чинний прем'єр Володимир Гройсман вже заявив, що 22 травня подасть заяву до Ради. І якщо парламент погодиться звільнити главу уряду, всі міністри автоматично отримають статус виконувачів обов'язків. А посаду чинного прем'єра отримає перший заступник Степан Кубів.

Але навіть якби 2019-й не був виборчим роком, відразу отримати транш все одно б не вдалося. Як заявив представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, одне з основних питань в Україні — скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення чиновників. У документі йшлося про те, що можновладці мають самі доводити, що отримали кошти законним шляхом. А це, як вважають служителі Феміди, порушує права людини і презумпцію невинності.

Програма МВФ

Однак остаточний вердикт МВФ оприлюднить вже за кілька тижнів. З 22 травня, як заявили у представництві, місія перебуватиме у Києві. Економічний експерт Ігор Гарбарук впевнений: ревізори всього лише підіб'ють підсумки: що виконали, а що ні. Економіст нагадує: крім незаконного збагачення, Україна не виконала й інші норми меморандуму.

"Наприклад, ухвалення закону про спліт — про ліквідацію Нацкомфінпослуг і розподіл її обов'язків між Нацбанком і Комісією з цінних паперів. А моя особиста думка, що це шкідливий законопроект. Він вже більш ніж 2 роки перебуває у ВР і так до згоди з цього приводу і не дійшли. Знов-таки, закон про відповідальність за незаконне збагачення. Як буде Рада голосувати за необхідні для президента і для країни закони, якщо президент сказав, що він цю Раду розпускає? Ми почули з вами заяву прем'єр-міністра України, що він іде зі своєї посади. Хто з МВФ підписуватиме документи? Тобто тут юридичний казус ще може бути ключовою проблемою, яка завадить усім цим речам", — пояснює Гарбарук.

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Про те, що отримати транш найближчим часом не вдасться, визнають і в команді президента Володимира Зеленського. Його радник Олег Устенко повідомив, що переговори відбуватимуться влітку, орієнтовно у червні-липні. Уже тоді обидві сторони узгодять умови наступного документа і ухвалять рішення, що іще належить виконати.

До речі, як засвідчила практика останніх років, не завжди МВФ відмовляється від співпраці через невиконання окремих пунктів угоди. Наприклад, пункти меморандуму, пов'язані із запуском ринку землі, періодично то з'являлися, то зникали з угод. Крім статті про незаконне збагачення, також традиційно важливим пунктом залишається ситуація з тарифами на газ.

Поки що чинний прем'єр Гройсман вже попередив Зеленського: якщо знизити тарифи, "це розірве наші міжнародні договори і фактично доведе країну до стану фінансової кризи". Більше того, в МВФ незадоволені рішенням Кабміну, згідно з яким, якщо газ на світових ринках дешевшає, то його продають населенню за ринковою ціною, а якщо газ дорожчає, то ціну підвищують не більше ніж до 8,55 грн за куб.

Видання "Українські новини", посилаючись на власні джерела, повідомило, що тривалість місії складе всього кілька днів, мовляв сьогодні-завтра вони повернуться до Вашингтона, а вже там будуть чекати формування нової влади для чергового етапу переговорів.

А що коли без МВФ

У Зеленського вважають, що золотовалютних резервів цілком вистачить на те, щоб у найближчому майбутньому обійтися і без траншу. З таким твердженням погоджується і фінансовий аналітик Єгор Комов.

"Проблеми дійсно будуть. Але будуть у тому разі, якщо взагалі припинитися переговорний процес. Зовнішні ринки, інвестори дивляться на нас крізь призму співпраці з МВФ. Обрубаємо програму, втратимо не тільки транш, а й макрофінансову допомогу ЄС, доступ до відносно недорогих кредитів на зовнішніх ринках. Поки ми цілком можемо впоратися з тим навантаженням, що є зараз", — зазначає Комов.

Всього у 2019-му Україна має витратити на борг близько $15 млрд. Частину цієї суми ми вже повернули кредиторам (лише за травень виплати склали $2,7 млрд). При цьому, як розповіли OBOZREVATEL в НБУ, золотовалютні резерви складають близько $20 млрд. Тому про дефолт говорити не варто.

"Резерви на початок травня становили $ 20,6 млрд. Станом на сьогодні — $ 19,5 млрд", — повідомив член ради НБУ Василь Фурман.

При цьому представник регулятора нагадав, якщо розраховуватися не будемо — це дефолт. А дефолт — це інфляція, девальвація, інвестори припиняють фінансування своїх проектів.

Однак уже у 2020-му, впевнений Комов, без траншу стане вкрай складно. Якщо вичерпати запаси НБУ, стримувати девальвацію не вийде, а це зі свого боку вплине на рівень інфляції та добробут усіх українців.

Наразі вже зрозуміло: для паніки причин немає, проте від подальших дій команди нової влади залежатиме, наскільки болісно Україна переживе період пікових виплат за кредитами і чи зможе впоратися зі своїми боргами.

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