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6 вересня • оновлено в 17:04
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"Можуть звільнити тільки кияни!" Кличко відреагував на рішення Кабміну

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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Кабмін зробив крок назустріч тому, щоб у столиці було двовладдя. Але, за його словами, звільнити його можуть тільки кияни.

Про це міський голова сказав на брифінгу. За його словами, про наміри урізати повноваження обраного мера заявляли давно. Але, каже він, "йдеться не особисто про Кличка, а про знищення місцевого самоврядування".

"У 2003 році Конституційний суд чітко визначив, що головою КМДА може бути призначений тільки людина, яку кияни обрали міським головою. Тобто людина, яку обрали жителі столиці. Аналогічна норма є у статті 141 Конституції України. Діючи таким чином, у президента вирішили позбавити права на вибір влади. Адже владу призначають люди", – сказав мер Києва.

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Кличко заявив, що проти нього розгорнуто кампанію з дискредитації – брехливі сюжети у ЗМІ, кримінальні провадження.

"Я як обраний мер надалі працюватиму і втілюватиму ті зміни, які ми почали у столиці. Кличка можуть звільнити тільки кияни, які обирали мене на виборах міського голови. Я впевнений, що дії, які відбуваються, йдуть урозріз із децентралізацією та перетвореннями у столиці", – сказав Кличко на брифінгу.

Віталій Кличко зробив заяву

Віталій Кличко зробив заяву

"Посади глав КМДА та обраного киянами мера роз’єднували для призначення своїх кишенькових керівників при Кучмі та Януковичу. І ось тепер при Зеленському. Зняти Кличка з посади уряд згоду вже дав. Ось так запросто розправляються із неугодними. І з самоврядуванням у Києві водночас", - написав у Twitter український політик В‘ячеслав Кириленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Реформи Зеленського
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Ну что, 73% ЗЕбилов, поздравляю с первыми ростками 30-х годов прошлого столетия. Скоро воронки по ночам ездить будут!
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bruno jordano
bruno jordano
ну шо ж,кияни ну хоч і пeрeважно в пролeтарських окраінах,алe ж проголосували за корнішона,хай тeпeр нe жаліються
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Santi Amonito
Santi Amonito
Опять комзЭмольский "актив" торчка в действии?, - широко шагают - штаны порвут. Киев - это им не "квартал" со "сватами": яныку зубы обломал, ху*лу - челюсть, этим сосункам свернет шею.
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