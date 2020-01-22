Можуть зірвати опалювальний сезон: в "Укртрансгазі" заявили, що мають проблему в судах

В "Укртрансгазі" заявили про можливий зрив опалювального сезону через арешт всього їхнього майна і грошей на рахунках. Це трапилося через вимогу двох компаній, які хочуть відсудити 2,3 млрд гривень.

У держкомпанії звернулися до ДБР і НАБУ з проханням не допустити заволодіння коштами компаніями ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Інвест" і ПрАТ "Укренергозбут". Про це йдеться у заяві на сайті компанії.

Там вважають вимогу неправомірною і кажуть, що блокування коштів може вплинути на проходження опалювального сезону (оскільки зараз "Укртрансгаз" виконує функцію оператора газових сховищ України).

"Укртрансгаз" звертає увагу правоохоронних органів на чергові незаконні дії та просить не допустити заподіяння збитків державному підприємству та дестабілізації його роботи. Зі свого боку, юристи "Укртрансгазу" докладають всіх зусиль для захисту економічних інтересів компанії та оскарження неправомірного судового рішення щодо справи", – йдеться у зверненні компанії.

Довгий ланцюжок передачі боргу

Як пояснили в "Укртрансгазі", арешт коштів пов'язаний з рішенням Арбітражного суду Києва від 2007 року. Тоді суд зобов'язав "Укртрансгаз" поставити 305 млн кубометрів газу споживачам "Укренергозбуту". Суд не вказав вартість газу, а компанія, яка виграла суд, відтоді не зверталася з вимогою отримати газ.

Коли у 2015-2016 роках Генпрокуратура завершила розслідування справи банку "Фінанси та кредит", то запідозрила, що банк безпідставно перерахував кошти низки компаній, зокрема і "Укренергозбуту". При цьому остання продала право вимагати постачання газу в "Укртрансгазу" фінансовій компанії "Фін-Інвест".

Зі свого боку "Фін-Інвест" через суд домоглася, щоб замість поставки 305 млн кубометрів газу "Укртрансгаз" віддавав гроші – 2,3 млрд гривень. "Дана сума була визначена "Укренергозбутом" на власний розсуд безпідставно", – заявили в державному "Укртрансгазі".

Після цього приватний виконавець Артем Пишний відкрив виконавче провадження зі стягненню коштів з "Укртрансгазу" на користь "Фін-Інвесту". Невдовзі суд заарештував усе майно "Укртрансгазу" і гроші на її рахунках.

Проблеми з газом

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні температура повітря у квартирі під час опалювального сезону має бути не нижчою за 18°С. Якщо цієї норми не дотримуються, то споживачі комунальних послуг мають право платити за неї не повністю.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна повністю забезпечена всім необхідним для нормального проходження опалювального сезону та не готова змінювати позицію щодо транзиту газу з Росії.

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