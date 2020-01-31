"Можливостей для маніпуляцій з ПДВ стає все менше": Верланов про результати відшкодування ПДВ у 2019-му

Державна податкова служба підвищує ритмічність і повноту відшкодування податку на додану вартість. Так, за результатами 2019 року платникам податків відшкодували 151,9 млрд грн ПДВ. Це на 15,4 %, або на 20,2 млрд грн, більше, ніж у 2018 році. Про це повідомили у пресслужбі ДПС.

У Державній податковій службі також підкреслили, що якщо у 2018 році було відшкодовано лише 89,9% від заявлених 146,4 млрд грн, то у 2019 році – аж 99,4% від 152,8 млрд грн.

"Ми не стоїмо на місці, постійно покращуємо якість адміністрування та аналітичної роботи. Завдяки цьому з кожним днем можливостей для маніпуляцій з ПДВ стає все менше, а значить - підприємства реального сектору починають отримувати відшкодування ритмічно і в повному обсязі", - заявив голова ДПС Сергій Верланов.

"Для нас неабияк важливо, що інвестори відчувають позитивні зміни", - наголосив очільник податкової.

Додамо, днями в американській Cargill, одному з найбільших інвесторів в аграрний сектор України, високо оцінили автоматизацію відшкодування ПДВ підприємствам-інвесторам в Україні. Так, всього за 2019 рік компанії відшкодували близько 3 млрд грн ПДВ.

Раніше, в асоціації "Укроліяпром", членами якої є найбільші олійно-жирові підприємства України, також відзначили швидкість та ритмічність відшкодування ПДВ експортерам продукції з високою доданою вартістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня голова Державної податкової служби Сергій Верланов відвідав з робочим візитом ГУ ДПС в Одеській області, аби особисто розібратися в ситуації, що склалася в місцевій податковій

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