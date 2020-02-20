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20 лютого • оновлено в 12:56
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/ Ринки та компанії

Борги з зарплати не віддадуть: в "ДНР" влаштували підлість працівникам великого заводу

2.3т
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Бойовики ДНР провели масові скорочення на фармацевтичному заводі "Стирол" в окупованій бойовиками Горлівці і заявили, що борги із зарплати ніхто віддавати не буде.

Зараз на головному підприємстві після "оптимізації та скорочення" залишилося працювати мінімальна кількість людей і підрозділ охорони, повідомив волонтер "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець у Facebook.

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"Співробітникам підприємства вже оголошено, що накопичену комбінатом заборгованість з виплати заробітної плати "уряд "ДНР" погашати не планує". Керівництво підприємства, призначене окупаційною адміністрацією також оголосило про "неможливість відновлення функціонування підприємства через близькість його розташування до району активних бойових дій" і що "в разі пошкодження його технологічного обладнання може статися техногенна катастрофа значних масштабів", – написав Машовець.

Завод "Стирол"

Завод "Стирол"

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористичним "республікам Л/ДНР", які підтримує Росія, катастрофічно не вистачає грошей. Їх економіку не рятують навіть вливання з Москви.

Терористи "ДНР" займаються воєнізованої пропагандою дітей з метою їх підготовки для вступу до своїх лав.

Українські правоохоронці викрили масштабну контрабандну схему поставки сигарет з окупованих територій Донбасу, в якій були задіяні бійці ВСУ.

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Читайте всі новини по темі "Зарплати в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Зарплати в Україні долг по зарплате Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Стирол зарплата
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Золотая Сонька
Золотая Сонька
пацаны решили , что денег на существование роботягам не нужно! просто решили
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Шо опять??? Нужно на каленях начинать кричать путен ввяди! Или поводи... Я не знаю как там по вашим скрепным традициям)))
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