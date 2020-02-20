Борги з зарплати не віддадуть: в "ДНР" влаштували підлість працівникам великого заводу

Бойовики ДНР провели масові скорочення на фармацевтичному заводі "Стирол" в окупованій бойовиками Горлівці і заявили, що борги із зарплати ніхто віддавати не буде.

Зараз на головному підприємстві після "оптимізації та скорочення" залишилося працювати мінімальна кількість людей і підрозділ охорони, повідомив волонтер "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець у Facebook.

"Співробітникам підприємства вже оголошено, що накопичену комбінатом заборгованість з виплати заробітної плати "уряд "ДНР" погашати не планує". Керівництво підприємства, призначене окупаційною адміністрацією також оголосило про "неможливість відновлення функціонування підприємства через близькість його розташування до району активних бойових дій" і що "в разі пошкодження його технологічного обладнання може статися техногенна катастрофа значних масштабів", – написав Машовець.

Завод "Стирол"

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