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8 лютого • оновлено в 07:53
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"Можете йти у відпустку": Арахамія сказав, коли Рада ухвалить закон про ринок землі

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Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада голосуватиме за ухвалення в другому читанні і в цілому закону про ринок землі в середині квітня.

Про це депутат сказав в кулуарах Ради в п'ятницю, 7 лютого, передає "Інтерфакс-Україна". "Якщо з такою швидкістю будемо рухатися, то десь 16-17 квітня", – сказав Арахамія.

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Він запропонував журналістам йти у відпустку, оскільки в Раді "буде нудно і не буде жодних новин".

"Можете йти у відпустку": Арахамія сказав, коли Рада ухвалить закон про ринок землі

При цьому нардеп від "Слуга народу" Роман Грищук поскаржився, що чотири тисячі правок до законопроекту про ринок землі паралізували роботу парламенту, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

За його словами, правки було подано з метою затягування часу, оскільки вони є незначними. Наприклад, є пропозиції поставити коми. "За пленарний тиждень ми проходимо 600 правок. Якщо ми і далі будемо йти такими темпами, ми закінчимо 8 травня", – сказав Грищук.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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