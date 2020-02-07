"Можете йти у відпустку": Арахамія сказав, коли Рада ухвалить закон про ринок землі

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада голосуватиме за ухвалення в другому читанні і в цілому закону про ринок землі в середині квітня.

Про це депутат сказав в кулуарах Ради в п'ятницю, 7 лютого, передає "Інтерфакс-Україна". "Якщо з такою швидкістю будемо рухатися, то десь 16-17 квітня", – сказав Арахамія.

Він запропонував журналістам йти у відпустку, оскільки в Раді "буде нудно і не буде жодних новин".

При цьому нардеп від "Слуга народу" Роман Грищук поскаржився, що чотири тисячі правок до законопроекту про ринок землі паралізували роботу парламенту, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

За його словами, правки було подано з метою затягування часу, оскільки вони є незначними. Наприклад, є пропозиції поставити коми. "За пленарний тиждень ми проходимо 600 правок. Якщо ми і далі будемо йти такими темпами, ми закінчимо 8 травня", – сказав Грищук.

Як повідомлявOBOZREVATEL:

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