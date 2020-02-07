"Можете йти у відпустку": Арахамія сказав, коли Рада ухвалить закон про ринок землі

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада голосуватиме за ухвалення в другому читанні і в цілому закону про ринок землі в середині квітня.
Про це депутат сказав в кулуарах Ради в п'ятницю, 7 лютого, передає "Інтерфакс-Україна". "Якщо з такою швидкістю будемо рухатися, то десь 16-17 квітня", – сказав Арахамія.
Він запропонував журналістам йти у відпустку, оскільки в Раді "буде нудно і не буде жодних новин".
При цьому нардеп від "Слуга народу" Роман Грищук поскаржився, що чотири тисячі правок до законопроекту про ринок землі паралізували роботу парламенту, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.
За його словами, правки було подано з метою затягування часу, оскільки вони є незначними. Наприклад, є пропозиції поставити коми. "За пленарний тиждень ми проходимо 600 правок. Якщо ми і далі будемо йти такими темпами, ми закінчимо 8 травня", – сказав Грищук.
Як повідомлявOBOZREVATEL:
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади й держава.
Ринок землі може приносити до бюджету України від $700 млн до $1,5 млрд щороку. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібен продаж земель.
12 листопада у Верховній Раді не відбулося голосування за законопроєкт про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроєкт про ринок землі (№2178-10) у першому читанні.
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що законопроєкт про ринок землі в Україні готовий до другого читання. Висновок комітету з усіма правками зареєстровано на сайті Верховної Ради.
OBOZREVATEL детально відповів на всі запитання щодо ринку землі.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Ринок землі в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".