Кабмін на найближчому засіданні розгляне питання про відновлення роботи продовольчих ринків.

Таку постанову з "чітким алгоритмом санітарного контролю" вже підготувало МОЗ, повідомив увечері 27 квітня в Facebook глава відомства Максим Степанов. Міністр уточнив, що мова йде поки що про більш, ніж 280 ринків.

"Це серйозний крок до послаблення карантину. Тому закликаю дотримуватися всіх профілактичних вимог функціонування ринків. Щоб наші спільні зусилля щодо недопущення поширення вірусу не були марними", – написав Степанов.

Максим Степанов uaportal.com

Так, у МОЗ вказали на необхідність використання захисних засобів покупцями і продавцями, збереження дистанції за принципом "1 покупець на 10 кв м", обов'язкова щоденна дезінфекція території ринку, наявність антисептиків біля входів і виходів та інші моменти.

Ринки в Україні відновлять роботу Фейсбук Максима Степанова

Як писав OBOZREVATEL, процес виходу України з карантину може бути завершений набагато раніше, ніж очікувалося. Якщо кількість хворих буде знижуватися, то другий, третій або четвертий етап можуть початися одночасно.