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14 грудня • оновлено в 10:19
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Український авіазавод "Мотор-Січ" продали Китаю: розкрито деталі угоди

2.3т
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Акції українського авіабудівного заводу "Мотор-Січ" (м. Запоріжжя) продано покупцям з Китаю – компаніям Skyrizon Aircraft та Xinwei Technology Group.

Про це повідомив президент акціонерного товариства В'ячеслав Богуслаєв у п'ятницю, 13 грудня, повідомляє "Укрінформ". За його словами, так зробили, тому, що інакше завод довелося б закрити.

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"Я міг закрити завод, міг скоротити кількість працівників. Така проблема стояла переді мною. Ми вирішили знайти інвестора. Нам підказали, хто інвестор, ми поїхали і поговорили з Китаєм. Власники акцій продали їх через нашу біржу. І я свої продав акції", – сказав Богуслаєв.

За його словами, разом з покупкою акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років $250 млн.

"Вони нам $100 млн дали. Ось це все (збірка вертольотів – Ред.) робиться на китайські гроші. Або б цього не було, а був склад металу. Ще $150 млн прийдуть в наступному році", – зазначив Богуслаєв.

При цьому понад 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом". Голова "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус підтвердив, що китайські інвестори купили акції компанії "Мотор Січ", і зараз угоду перевіряє Антимонопольний комітет.

"Мотор-Січ" продали Китаю

"Мотор-Січ" продали Китаю

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Українське авіабудівне підприємство "Мотор Січ" стало предметом обговорень у владних кабінетах найбільших держав. Підприємство продають Китаю, який традиційно відстає в авіації від передових держав. У США ж бояться, що угода може нашкодити їх безпеки, так як вплине на військовий потенціал давнього опонента.

  • Україна повинна захищати свої оборонні технології і прораховувати наперед загрози для безпеки від продажу Китаю авіазаводу "Мотор Січ". Таку думку висловив радник президента США Джон Болтон.

  • Засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс вів переговори про покупку українського авіазаводу "Мотор Січ".

  • Український авіабудівний завод "Мотор Січ" (м.Запоріжжя) може потрапити під антиросійські санкції США, якщо акції підприємства куплять китайські компанії Skyrizon і Xinwei.

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Автор
Андрій Довгань
Місце
Україна
Тег
"Мотор Січ"
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
ну и что? ну продали, за то в России мост скоро рухнет.
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Ну вот, а орали Сибирь кЕтай захватит))) а сами потихоньку заводик отдали. Что на это скажут хозяева из сшп?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Все верно, селу заводы, КБ и высокие технологии не потрибны, це только клятые мocкали на Украине строили, а paгулям галичанским, которые захватили бывшую Украину все это ни к чему!
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