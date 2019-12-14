Український авіазавод "Мотор-Січ" продали Китаю: розкрито деталі угоди

Акції українського авіабудівного заводу "Мотор-Січ" (м. Запоріжжя) продано покупцям з Китаю – компаніям Skyrizon Aircraft та Xinwei Technology Group.

Про це повідомив президент акціонерного товариства В'ячеслав Богуслаєв у п'ятницю, 13 грудня, повідомляє "Укрінформ". За його словами, так зробили, тому, що інакше завод довелося б закрити.

"Я міг закрити завод, міг скоротити кількість працівників. Така проблема стояла переді мною. Ми вирішили знайти інвестора. Нам підказали, хто інвестор, ми поїхали і поговорили з Китаєм. Власники акцій продали їх через нашу біржу. І я свої продав акції", – сказав Богуслаєв.

За його словами, разом з покупкою акцій китайці зобов'язалися інвестувати в завод протягом двох років $250 млн.

"Вони нам $100 млн дали. Ось це все (збірка вертольотів – Ред.) робиться на китайські гроші. Або б цього не було, а був склад металу. Ще $150 млн прийдуть в наступному році", – зазначив Богуслаєв.

При цьому понад 25% акцій залишалися за "Укроборонпромом". Голова "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус підтвердив, що китайські інвестори купили акції компанії "Мотор Січ", і зараз угоду перевіряє Антимонопольний комітет.

"Мотор-Січ" продали Китаю

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Українське авіабудівне підприємство "Мотор Січ" стало предметом обговорень у владних кабінетах найбільших держав. Підприємство продають Китаю, який традиційно відстає в авіації від передових держав. У США ж бояться, що угода може нашкодити їх безпеки, так як вплине на військовий потенціал давнього опонента.

Україна повинна захищати свої оборонні технології і прораховувати наперед загрози для безпеки від продажу Китаю авіазаводу "Мотор Січ". Таку думку висловив радник президента США Джон Болтон.

Засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс вів переговори про покупку українського авіазаводу "Мотор Січ".

Український авіабудівний завод "Мотор Січ" (м.Запоріжжя) може потрапити під антиросійські санкції США, якщо акції підприємства куплять китайські компанії Skyrizon і Xinwei.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram