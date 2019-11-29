Українське підприємство може потрапити під санкції США: що про це відомо

Український авіабудівний завод "Мотор Січ" (м. Запоріжжя) може потрапити під антиросійські санкції США, якщо акції підприємства куплять китайські компанії Skyrizon і Xinwei.

Про це заявив голова Антимонопольного комітету України (АМКУ) Юрій Терентьєв в ефірі радіо "НВ" в п'ятницю, 29 листопада, передає "Інтерфакс - Україна". Він не виключає, що китайські покупці також співпрацюють з російською оборонкою.

"Можна опинитися в повністю абсурдній ситуації, коли китайська сторона разом з "Укроборонпромом" отримала б контроль над цим підприємством. При цьому США можуть знайти підтвердження того, що китайська сторона присутня в ланцюжку поставок "Вертольотам Росії" – і виникне ситуація, коли "Укроборонпром" з "Мотор Січ" опиняться в американських антиросійських санкціях", – сказав Терентьєв.

За його словами, за такого сценарію під санкціями, крім "Мотор Січі", можуть опинитися всі українські підприємства, які його фінансують, зокрема, державні банки. "Так що і підприємству, і уряду, слід враховувати ці ризики", – сказав глава АМКУ.

В АМКУ розповіли про ризики для "Мотор Січі"

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Українське авіабудівне підприємство "Мотор Січ" стало предметом обговорень у владних кабінетах найбільших держав. Підприємство продають Китаю, який традиційно відстає в авіації від передових держав. У США ж бояться, що угода може нашкодити їх безпеці, оскільки вплине на військовий потенціал давнього опонента.

Україна повинна захищати свої оборонні технології і прораховувати наперед загрози для безпеки від продажу Китаю авіазаводу "Мотор Січ". Таку думку висловив радник президента США Джон Болтон.

Засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс веде переговори про покупку українського авіазаводу "Мотор Січ".

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