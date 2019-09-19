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19 вересня • оновлено в 17:12
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Монобільшість Ради обрала нового голову Фонду держмайна: що про нього відомо

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Верховна Рада призначила Дмитра Сенниченка на посаду глави Фонду державного майна України.

Його кандидатуру підтримали 238 народних депутатів. Це сталось на засіданні в четвер, 19 вересня.

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Дмитро Сенниченко

Дмитро Сенниченко

Що відомо про Сенниченка:

  • Почав кар'єру у 1997 році економістом в Національному банку України;

  • У 2000-2001 роках працював у службі прем'єр-міністра України на посаді міжнародного секретаря – зокрема, відповідав за розвиток і підтримку міжнародних зв'язків;

  • У 2004-2006 роках – керівник Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

  • У 2006-2010 роках – CEO Британської девелоперської компанії Parkridge Holdings в Україні, яка спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та інфраструктуру.

  • З 2013-го по 2016 рік – керуючий директор Jones Lang LaSalle в Україні, Директор з розвитку бізнесу в СНД;

  • У 2016-2018 роках – директор із управління нерухомим майном та інфраструктурою в "Укрпошті";

Виконував функції незалежного члена наглядових рад підприємств із іноземними інвестиціями в Україні, зокрема в компаніях із залученням інвестицій ЄБРР в акціонерний капітал, незалежного члена наглядової ради Prozorro, члена Правління Українського клубу нерухомості, члена Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кабінеті міністрів України розпорядилися провести перевірки КМДА і низки місцевих держадміністрацій Києва.

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Тема
Реформи Зеленського
Місце
Україна
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