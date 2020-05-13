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13 травня • оновлено в 16:47
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Міжнародне авіасполучення 22 травня не відновлять – Криклій

2.9т
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Міжнародне авіасполучення не буде відновлено 22 травня.

Про це заявив голова Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій, повідомило hromadske. Він закликав не купувати квитки, які продають деякі авіакомпанії.

Польоти за кордон

Польоти за кордон

"Розумію, що там доступні, привабливі ціни, але потім, у подальшому вони будуть, у кращому випадку, обмінюватись на ваучери і фактично полетіти ніхто не зможе", — зазначив Криклій.

Він нагадав, що інші країни також закрили кордони для іноземних громадян.

"Ви прилітаєте і на кордоні вам кажуть "повертайтесь додому". Все, квиток згорів. Я не розумію того драйву з придбанням цих квитків. Наразі це не актуально", – пояснив міністр.

Він додав, що необхідно дочекатись офіційних повідомлень, щодо того, з якими країнами відновлене сполучення.

"Найголовніше – стежте, з якого моменту ці міжнародні сполучення відкриються і тоді вже, будь ласка, купуйте квитки", — зауважив Криклій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, внутрішнє авіасполучення в Україні може відновитися вже влітку. А от із міжнародним буде складніше, тому що рішення про відкриття неба залежатиме від декількох держав.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
авіаперельоти Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Владислав Криклій
Місце
Україна
Тег
авіабілети
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