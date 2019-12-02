Митниця провалила план, але спробувала це приховати: що сталося з бюджетом України

Українська митниця в листопаді вперше за 13 місяців виконала план надходжень до бюджету. Правда, чиновники пішли на самообман. Насправді це сталося через те, що сам план знизили на 10 млрд гривень.

Але навіть з урахуванням зниженого плану з початку року бюджет недоотримав 8,3 млрд гривень. Про це повідомив в Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. Він додав, що податкова норму не виконує четвертий місяць поспіль.

За його даними, в листопаді митниця вперше за тринадцять місяців виконала план надходжень лише завдяки зменшенню плану на 10 млрд грн: зібрали 26,5 млрд грн при спочатку запланованих 36 млрд грн. Але в результаті прийнятих змін до бюджету план зменшили до 26,2 млрд грн. "Масова контрабанда, як йшла, так і йде", – написав Компанієць.

Податкова четвертий місяць поспіль не виконує план надходжень: зібрали 51,2 млрд грн, це -5,7 млрд грн до плану, або -9,97%.

Надходження до місцевих бюджетів склали 27 млрд грн при плані 22,9 млрд грн, це +17,9% до плану.

ЄСВ зібрано 23,2 млрд грн, це на 3 млрд грн більше, ніж рік тому або +14,96%.

"Державний бюджет в листопаді виконано лише на 91,42%, при плані 97,2 млрд грн зібрали 88,8 млрд грн", – написав економіст.

Звідки взялася недоїмка в бюджеті

З початку року бюджет не виконано на 56 млрд гривень. У перерахунку за поточним курсом – це $2,3 млрд. Потрібно розуміти, що гроші, яких бракує Україні заміщує кредитами, які бере в середньому під 15-16%. Відповідно, віддавати вже доведеться більше $ 3 млрд.

Борг (невиконання бюджету) виник тому, що в грудні 2018 року, коли ДФС почали реформувати (розділяти на податкову і митну служби), в її роботі виник хаос. Це вплинуло на кількість зібраних податків.

Варто звернути увагу, що митники, щоб перервати 13-місячний період невиконання плану, його просто знизили на 10 млрд гривень. Для цього до бюджету внесли зміни і зменшили дохідну частину. Тобто план в 36 млрд гривень зменшили практично на третину – до 26 млрд гривень.

Володимир Компанієць

Володимир Компанієць

Володимир Компанієць

Підсумки за одинадцять місяців 2019 року:

Надходження до Державного бюджету не виконано на 56 млрд грн, або -5,86% до плану, зібрали 899,7 млрд грн при плані 955,7 млрд грн;

Податкова зібрала 410,7 млрд грн при плані 418 млрд грн, -1,74% до плану;

Митниця зібрала 289,500 млрд грн при плані 325,3 млрд грн, -10,99% до плану;

Місцеві бюджети зібрали 257,4 млрд грн при плані 251,9 млрд грн, + 2,20%;

ЄСВ зібрано 245,5 млрд грн, це на 415 млрд грн більше, ніж рік тому або + 20,35%.

Бюджет України не виконують

Як писав OBOZREVATEL, в липні 2019 року надходження до бюджету України перевиконали плани, а ось в цілому з початку року утворився дефіцит у 21,9 млрд грн.

В Україні у вересні промисловість знизилася на 1,1% у фізичних обсягах у порівнянні з показником минулого року.

У жовтні 2019 року в Україні не виконали план надходжень до бюджету на 7,8 млрд грн, при цьому митниця відстає вже дванадцятий місяць поспіль.

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