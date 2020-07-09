Тендери не цікавлять, будуйте дороги, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі дороги місцевого значення повинні перейти на баланс "Укравтодору". Він додав, що його не цікавлять схеми з дорогами, а тільки швидкий результат.

Про це він сказав в ході брифінгу під час робочої поїздки у Волинську область, йдеться у повідомленні на сторінці Офісу президента у Facebook (щоб подивитись відео, доскрольте до кінці сторінки).

Зеленський розповів про ремонт доріг в Україні Офіс президента

"Я думаю, що через рік-два люди побачать, скільки доріг ми побудуємо. А потім всі міста передадуть "Укравтодору" всі місцеві дороги і ми вирішимо цю проблему принаймні, на 10 років", – сказав Зеленський.

Ремонт доріг в Україні Офіс президента

За його словами, одне із завдань влади – будувати дороги. І не важливо, хто це робитиме. Так він прокоментував запитання однієї з журналісток, яка поцікавилась, чому на Волині "незрозумілі" фірми з Донецької і Луганської областей забирають тендери, які виграє місцевий "Волиньавтодор".

"Наше завдання за ті роки, які нам дав народ України, показати, що дороги будуть будуватись. Я вам чесно скажу, я не знаю, що там з тендерами і чесно, мене це не дуже цікавить, тому що мене цікавить швидкий результат. Хто дає якісний і швидкий результат, нехай той і будує дороги", – сказав Зеленський.

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