Місце злочину – заклад харчування: бездіяльність влади може вбити ще сотні тисяч українців

В Україні отруїтися можна в будь-якому кафе, ресторані й навіть у шкільній їдальні. Держава фактично "умила руки" і відмовилася виконувати свої функції. Бізнес, по суті, ніхто не контролює, левова частка алкоголю – контрафакт, а в яких умовах готують у закладах громадського харчування – нікого не цікавить.

Результат такої бездіяльності один – смерті там, де їх не має бути. І якщо ймовірність загинути на пожежі через недотримання правил безпеки невелика, то отруєння в дитячих таборах, їдальнях, кафе й ресторанах загрожує будь-якому українцеві. В умовах відсутності контролю в небезпеці перебувають усі.

І кричущий випадок смертельного отруєння в миколаївському кафетерії, неподалік від кафе "Садиба", – яскраве тому підтвердження.

Про те, чому через бездіяльність держави гинуть мирні українці та як трапилася чергова трагедія через "палену" горілку – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Двоє загинули, а троє втекли

Від "паленого" алкоголю 14 грудня загинули два водії в Миколаєві. Вони навіть не встигли дочекатися швидкої. Дорослим і міцним чоловікам вистачило по пляшці зіпсованого алкоголю.

Пили вони вп'ятьох, трьом вдалося вижити. Як розповів головний лікар Лікарні швидкої допомоги Миколаєва Олександр Дем'янов, вже в неділю, о 10:00 вранці три водії, що вижили, покинули медичну установу. Просто втекли.

Далекобійники Конкурент

"Справді, вони прибули до нас у важкому стані, один із них майже в комі. Ми провели їм детоксикацію, як годиться. Їм покращало і вони втекли", – каже він.

На його думку, водії вжили палену горілку. "Ймовірно це метиловий спирт, який викликає дуже жорстоке отруєння й може призвести до смерті. Але цим чоловікам пощастило, тому що вони десь пізніше випили якісну горілку й фактично нейтралізували дію метилового спирту, тому їм вдалося вижити", – говорить Дем'янов.

"Ймовірно це метиловий спирт, який викликає дуже жорстоке отруєння і може призвести до смерті", – говорить Дем'янов.

Також головний лікар вважає, що водії не мали права вживати алкоголь, коли вони перебувають у поїздці. "Я телефонував і говорив, що такі водії на дорозі – просто вбивці. Мені сказали, що вони начебто не мали йти в рейс, а чекали змінників, які б і повели вантажівки далі. Не знаю, що там насправді, але це дуже небезпечно", – вважає лікар.

Але медик зазначає: такі наливайки можна знайти всюди, навіть на перших поверхах житлових будинків. Ніхто їх не контролює, не перевіряє якість.

Горілка Pixabay

54-річний водій зерновозу Павло К. з Вінницької області помер прямо в кафетерії. Як розповіла одна зі співробітниць закладу громадського харчування, чоловік зайшов до них і замовив 150 грам горілки "Немирів". Відпивши трохи, відвідувач вийшов на вулицю, але хвилин через 10 повернувся. Офіціанти помітили, що він поклав голову на стіл і заснув. Розбудити його не вдалося, не допоміг навіть нашатирний спирт. Лікар швидкої допомоги, що прибув на виклик, сказав, що помер.

Загиблий Павло К.

Загиблий Михайло Ш.

Трохи пізніше в одній із вантажівок на стоянці біля кафе, де зазвичай відпочивають далекобійники, знайшли ще одного водія – 38-річного Михайла Ш. з Чернівецької області. Він лежав на сидіннях у кабіні автомобіля й також був мертвий. Ще два водії вантажівок – 57-річний Володимир С., 38-річний Юрій Д. – опинилися в лікарні з важким отруєнням.

Як з'ясувалося, троє водіїв – Михайло Ш., Юрій Д. і Володимир С. – прибули до Миколаєва, розвантажилися в порту. І о третій годині дня вирушили до місцевого кафетерію на Одеському шосе, 88, пообідати і випити. На трьох вони замовили три пляшки горілки.

Посидівши там, Володимир С. пішов, а двоє залишилися і замовили ще одну пляшку горілки. Коли вони закінчили обід, то вирушили на стоянку, але по дорозі в якомусь магазинчику взяли ще по 150 гр. горілки. Вже на парковці Михайлу Ш., стало погано. Юрій Д. допоміг йому залізти до кабіни, а сам пішов до себе. Пізніше Михайла знайшли мертвим, а Юрій опинився в лікарні швидкої допомоги в стані, близькому до коми.

Кафетерій, де обідали водії

Де випивав загиблий Павло К. – поки невідомо. Ймовірно, в тому ж кафетерії, де й колеги. Поліція вже вилучила там п'ять 5-літрових пластикових пляшок із рідиною, схожою на етиловий спирт.

Поліція вилучила пляшки в кафетерії

Це тільки початок: хто винен у смертях і чому вони триватимуть

Чому українці помирають в закладах громадського харчування:

ще за часів прем'єрства Арсенія Яценюка з 2014-го і майже на 5 років ввели мораторій на будь-які перевірки бізнесу, крім УКРІНФОРМ; це призвело до того, що якість продукції, умови зберігання, постачальників ніхто не контролював;

держава виділяє на перевірки мізерні суми, ба більше, часто підприємців попереджають про перевірку;

в період, коли активно діяли перевірки, за даними "ДФС", порушення знаходили в більш ніж 90% закладів;

за оцінками учасників ринку, понад 50% алкоголю – контрафакт. Левову частку виробляє державний монополіст "Укрспирт". Через корупцію, відсутність належного контролю, на прилавки потрапляє алкоголь сумнівної якості.

Випадок у Миколаєві підтвердив – належних перевірок немає і на дорогах. Далекобійники, які випивали величезну кількість алкоголю на ніч і за цих обставин вранці мали вирушати в рейс, знали, що поліція не має права їх зупинити і перевірити.

В такому стані водій легко міг спровокувати ДТП. Тоді загинули б не тільки ті, хто випивав напередодні, а й випадкові учасники дорожнього руху. І в цьому також винна держава, насамперед парламент. Закон прописаний так, що просто так зупинити й перевірити водія не можна. Навіть якщо поліцейському здалося, що за кермом перебуває особа з ознаками алкогольного сп'яніння, але водночас вона не порушує правил дорожнього руху, "здалося" не може вважатися причиною для зупинки.

А втім, у багатьох європейських країнах або в США поліція має право зупиняти для вибіркової перевірки. Тоді будь-хто знає, що, спіймавшись, заплатить величезний штраф або позбудеться прав. В Україні ж відсутність контролю породила тотальну безкарність.

Смерті студентів під час пожежі в Одесі, водіїв від "паленого" алкоголю в Миколаєві і ще десятки інших, на руках, зокрема, української влади. Єдиний спосіб врятувати ситуацію – почати державі виконувати свої функції. Контролювати бізнес, жорстко карати за порушення і гарантувати дотримання законів, правил і стандартів якості.

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