Головна Новини
16 грудня • оновлено в 14:03
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Марина Петік
Марина Петік
Журналіст Всі статті автора

Місце злочину – заклад харчування: бездіяльність влади може вбити ще сотні тисяч українців

4.9т
Читати матеріал російською

В Україні отруїтися можна в будь-якому кафе, ресторані й навіть у шкільній їдальні. Держава фактично "умила руки" і відмовилася виконувати свої функції. Бізнес, по суті, ніхто не контролює, левова частка алкоголю – контрафакт, а в яких умовах готують у закладах громадського харчування нікого не цікавить.

Результат такої бездіяльності один – смерті там, де їх не має бути. І якщо ймовірність загинути на пожежі через недотримання правил безпеки невелика, то отруєння в дитячих таборах, їдальнях, кафе й ресторанах загрожує будь-якому українцеві. В умовах відсутності контролю в небезпеці перебувають усі.

І кричущий випадок смертельного отруєння в миколаївському кафетерії, неподалік від кафе "Садиба", – яскраве тому підтвердження.

Про те, чому через бездіяльність держави гинуть мирні українці та як трапилася чергова трагедія через "палену" горілку – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Двоє загинули, а троє втекли

Від "паленого" алкоголю 14 грудня загинули два водії в Миколаєві. Вони навіть не встигли дочекатися швидкої. Дорослим і міцним чоловікам вистачило по пляшці зіпсованого алкоголю.

Пили вони вп'ятьох, трьом вдалося вижити. Як розповів головний лікар Лікарні швидкої допомоги Миколаєва Олександр Дем'янов, вже в неділю, о 10:00 вранці три водії, що вижили, покинули медичну установу. Просто втекли.

Далекобійники

Далекобійники

Конкурент

"Справді, вони прибули до нас у важкому стані, один із них майже в комі. Ми провели їм детоксикацію, як годиться. Їм покращало і вони втекли", – каже він.

На його думку, водії вжили палену горілку. "Ймовірно це метиловий спирт, який викликає дуже жорстоке отруєння й може призвести до смерті. Але цим чоловікам пощастило, тому що вони десь пізніше випили якісну горілку й фактично нейтралізували дію метилового спирту, тому їм вдалося вижити", – говорить Дем'янов.

"Ймовірно це метиловий спирт, який викликає дуже жорстоке отруєння і може призвести до смерті", – говорить Дем'янов.

Новини
Пили фальшиву горілку: з'явилися деталі загадкової смерті далекобійників у Миколаєві. Ексклюзив

Також головний лікар вважає, що водії не мали права вживати алкоголь, коли вони перебувають у поїздці. "Я телефонував і говорив, що такі водії на дорозі – просто вбивці. Мені сказали, що вони начебто не мали йти в рейс, а чекали змінників, які б і повели вантажівки далі. Не знаю, що там насправді, але це дуже небезпечно", – вважає лікар.

Але медик зазначає: такі наливайки можна знайти всюди, навіть на перших поверхах житлових будинків. Ніхто їх не контролює, не перевіряє якість.

Горілка

Горілка

Pixabay

54-річний водій зерновозу Павло К. з Вінницької області помер прямо в кафетерії. Як розповіла одна зі співробітниць закладу громадського харчування, чоловік зайшов до них і замовив 150 грам горілки "Немирів". Відпивши трохи, відвідувач вийшов на вулицю, але хвилин через 10 повернувся. Офіціанти помітили, що він поклав голову на стіл і заснув. Розбудити його не вдалося, не допоміг навіть нашатирний спирт. Лікар швидкої допомоги, що прибув на виклик, сказав, що помер.

Загиблий Павло К.

Загиблий Павло К.

Загиблий Михайло Ш.

Загиблий Михайло Ш.

Трохи пізніше в одній із вантажівок на стоянці біля кафе, де зазвичай відпочивають далекобійники, знайшли ще одного водія – 38-річного Михайла Ш. з Чернівецької області. Він лежав на сидіннях у кабіні автомобіля й також був мертвий. Ще два водії вантажівок – 57-річний Володимир С., 38-річний Юрій Д. – опинилися в лікарні з важким отруєнням.

Як з'ясувалося, троє водіїв – Михайло Ш., Юрій Д. і Володимир С. – прибули до Миколаєва, розвантажилися в порту. І о третій годині дня вирушили до місцевого кафетерію на Одеському шосе, 88, пообідати і випити. На трьох вони замовили три пляшки горілки.

Новини
З сигаретами та горілкою: футболіст збірної України став героєм американського серіалу

Посидівши там, Володимир С. пішов, а двоє залишилися і замовили ще одну пляшку горілки. Коли вони закінчили обід, то вирушили на стоянку, але по дорозі в якомусь магазинчику взяли ще по 150 гр. горілки. Вже на парковці Михайлу Ш., стало погано. Юрій Д. допоміг йому залізти до кабіни, а сам пішов до себе. Пізніше Михайла знайшли мертвим, а Юрій опинився в лікарні швидкої допомоги в стані, близькому до коми.

Кафетерій, де обідали водії

Кафетерій, де обідали водії

Де випивав загиблий Павло К. – поки невідомо. Ймовірно, в тому ж кафетерії, де й колеги. Поліція вже вилучила там п'ять 5-літрових пластикових пляшок із рідиною, схожою на етиловий спирт.

Поліція вилучила пляшки в кафетерії

Поліція вилучила пляшки в кафетерії

Це тільки початок: хто винен у смертях і чому вони триватимуть

Чому українці помирають в закладах громадського харчування:

  • ще за часів прем'єрства Арсенія Яценюка з 2014-го і майже на 5 років ввели мораторій на будь-які перевірки бізнесу, крім УКРІНФОРМ; це призвело до того, що якість продукції, умови зберігання, постачальників ніхто не контролював;

  • держава виділяє на перевірки мізерні суми, ба більше, часто підприємців попереджають про перевірку;

  • в період, коли активно діяли перевірки, за даними "ДФС", порушення знаходили в більш ніж 90% закладів;

  • за оцінками учасників ринку, понад 50% алкоголю – контрафакт. Левову частку виробляє державний монополіст "Укрспирт". Через корупцію, відсутність належного контролю, на прилавки потрапляє алкоголь сумнівної якості.

Випадок у Миколаєві підтвердив – належних перевірок немає і на дорогах. Далекобійники, які випивали величезну кількість алкоголю на ніч і за цих обставин вранці мали вирушати в рейс, знали, що поліція не має права їх зупинити і перевірити.

Новини
Правда чи міф? Що ви знаєте про горілку. Тест

В такому стані водій легко міг спровокувати ДТП. Тоді загинули б не тільки ті, хто випивав напередодні, а й випадкові учасники дорожнього руху. І в цьому також винна держава, насамперед парламент. Закон прописаний так, що просто так зупинити й перевірити водія не можна. Навіть якщо поліцейському здалося, що за кермом перебуває особа з ознаками алкогольного сп'яніння, але водночас вона не порушує правил дорожнього руху, "здалося" не може вважатися причиною для зупинки.

Місце злочину – заклад харчування: бездіяльність влади може вбити ще сотні тисяч українців

А втім, у багатьох європейських країнах або в США поліція має право зупиняти для вибіркової перевірки. Тоді будь-хто знає, що, спіймавшись, заплатить величезний штраф або позбудеться прав. В Україні ж відсутність контролю породила тотальну безкарність.

Смерті студентів під час пожежі в Одесі, водіїв від "паленого" алкоголю в Миколаєві і ще десятки інших, на руках, зокрема, української влади. Єдиний спосіб врятувати ситуацію – почати державі виконувати свої функції. Контролювати бізнес, жорстко карати за порушення і гарантувати дотримання законів, правил і стандартів якості.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Якість продуктів в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Якість продуктів в Україні
Місце
Україна
Теги
алкоголь законопроект скандали
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
6
4
Смішно
3
Цікаво
17
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Каждому свиномовному вы-родку по контрофактной бутылке.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Alex Mak
Alex Mak
Драго Кувалда, а свиноязичному і стєкломоя хватить
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ещё в девяностые на усра-ине ,каждый сотый занимался катанкой водки,тогда хоть был какой-то контроль ,а сейчас за шесть лет это гуляй поле,превратилось в махновщину и хаос преступности.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Boss Fima
Boss Fima
Это Путин виноват! Отравитель клятый! Настоящий ЦЭвропеец паленку на жрет, это только в мордоре бояру хлещат! ЦЭЕвропеец каву пьёт с круассанами на елисейских полях и в венскую оперу ходить штруделя кушать!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги