Міські голови з найвищими ризиками корупції: OBOZREVATEL опублікував рейтинг

OBOZREVATEL публікує рейтинг "Міські голови з найвищими ризиками корупції", до якого потрапили кілька десятків найбільших міст країни. Місцеву владу, насамперед роботу голів обласних центрів, оцінили за десятками критеріїв.

Найгіршим за оцінками експертів редакції виявився мер Чернігова Владислав Атрошенко, найкращим став міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

П'ятірка найкращих: хто отримав високі оцінки

Вінниця (Сергій Моргунов)

Тернопіль (Сергій Надал)

Львів (Андрій Садовий)

Житомир (Сергій Сухомлин)

Хмельницький (Олександр Семчишин)

П'ятірка найгірших: хто отримав погані оцінки

Чернігів (Владислав Атрошенко)

Одеса (Геннадій Труханов)

Миколаїв (Олександр Сенкевич)

Полтава (в.о. Олександр Шамота)

Луцьк (в.о. Григорій Пустовіт)

Повний рейтинг мерів: де найвищі ризики корупції

* Першими в рейтингу виявилися ті міста, які отримали найгіршу оцінку. Відповідно, останнє місто в рейтингу отримало найкращу сукупну оцінку.

Чернігів (Владислав Атрошенко) – 29 балів Одеса (Геннадій Труханов) – 31 бал Миколаїв (Олександр Сенкевич) – 32 бали Полтава (в.о. Олександр Шамота) – 35 балів Луцьк (в.о. Григорій Пустовіт) – 37 балів Черкаси (Анатолій Бондаренко) – 40 балів Київ (Володимир Кличко) – 41 бал Харків (Геннадій Кернес) – 42 бали Херсон (Володимир Ніколаєнко) – 44 бали Рівне (Володимир Хомко) – 46 балів Суми (Олександр Лисенко) – 47 балів Запоріжжя (Володимир Буряк) – 47,5 бала Ужгород (Бондан Андріїв) – 48 балів Чернівці (Олексій Каспрук) – 50 балів Дніпро (Борис Філатов) – 51 бал Івано-Франківськ (Руслан Марцінків) – 53 бали Кропивницький (Андрій Райкович) – 55 балів Хмельницький (Олександр Семчишин) – 57 балів Житомир (Сергій Сухомлин) – 60 балів Львів (Андрій Садовий) – 61 бал Тернопіль (Сергій Надал) – 62 бали Вінниця (Сергій Моргунов) – 62,5 бала

Як рахували

У рейтингу "Міські голови з найвищими ризиками корупції" OBOZREVATEL враховував як прозорість розподілу бюджету, так і суб'єктивні оцінки (розслідування проти міських чиновників у ЗМІ, скарги та оцінки городян, які читачі надсилали на пошту obozrevatelfeedback@gmail.com, задеклароване майно і обґрунтованість рівня життя тощо).

Рейтинг міських голів із найвищими ризиками корупції sbu.ua

До рейтингу не потрапили тимчасово окуповані Луганськ і Донецьк (обласні центри тимчасово перенесли в інші міста), проте в наступних рейтингах, щойно українські міста повернуться під контроль законної влади, вони посядуть свої позиції в списку.

Кожне місто отримало свою оцінку за кожним із критеріїв. Підозрілі доходи, наприклад, спадок міського голови Чернігова Атрошенко в розмірі 138 млн грн або кримінальні позови проти мера Одеси Труханова, також вплинули на сукупні оцінки. Мер Миколаєва Сенкевич у 2017-му отримав кілька протоколів через порушення антикорупційного законодавства (пов'язано з голосуванням про розмір його зарплати).

Водночас міські голови Полтави Шамота і Луцька Пустовіт отримали свої низькі оцінки через проблеми з прозорістю розподілу бюджетних коштів і недостатньої активності в запобіганні корупції.

Деякі з критеріїв рейтингу:

чи є кримінальні провадження проти місцевих чиновників;

чи публікуються звіти про виконання бюджету й розподілу бюджетних коштів;

як проводяться відкриті конкурси на офіційні закупівлі (DOZORRO тощо);

чи ухвалено рішення про проведення допорогових торгів;

чи ухвалено бюджетний регламент і за якою процедурою затверджують бюджет;

чи допускають журналістів і представників громадськості на комісії, на яких ухвалюють фінансові рішення;

чи опублікував міський голова свою декларацію у встановлені законом терміни й наскільки його доходи відповідають рівню життя;

як роботу мерів оцінюють незалежні антикорупційні організації та експертне середовище;

Важливо! Рейтинг базується на оціночних судженнях редакції і залучених експертів і не претендує на повну достовірність, проте водночас характеризує загальну ситуацію в конкретному місті.

На що вказує рейтинг

Напередодні місцевих виборів рейтинг допоможе читачам дати правильну оцінку своєї влади. У результаті децентралізації саме від адміністрації на місцях залежить, наскільки ефективно витрачаються зібрані податки, розвивається інфраструктура і створюються умови для розвитку бізнесу.

OBOZREVATEL не звинувачує тих міських голів, які отримали найгірше місце, в корупції, проте вказує на проблеми в антикорупційній політиці влади, недостатню прозорість.