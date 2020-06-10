Миру напророкували найбільшу в історії газову кризу

Світовий попит на газ в цьому році може обвалитися на 150 млрд куб. м або 4%, що стане рекордним падінням за всю історію газового ринку.

Про це повідомив ТАСС з посиланням на огляд Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Попит на блакитне паливо почне відновлюватися з 2021 року.

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"Це буде найбільше щорічне зниження споживання з моменту формування ринку природного газу в другій половині XX століття", – сказано в звіті.

Експерти припустили, що відновлення економічної активності на тлі збереження низьких цін на енергоносії буде сприяти повільному відновленню галузі.

"Однак наслідки кризи 2020 року, як очікується, призведуть до 2025 року до загубленого обсяга річного попиту на газ в обсязі 75 млрд куб. м, що відповідає зростанню попиту в 2019 році", – відзначили міжнародні аналітики.

За їхнім прогнозом, найсильніше зростання попиту на газ серед країн спостерігатиметься в Китаї. Перше місце за зростанням пропозицій на ринку протягом наступних п'яти років посяде США, на другому буде Росія.

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