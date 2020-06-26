'Миротворець' зібрав докази торгівлі Туреччини з Кримом. Фото

Центр "Миротворець" запідозрив Туреччину у торгівлі з анексованим Росією Кримом.

Він виявив, що з турецьких портів Гіресун та Ереглі до Севастополя регулярно ходить судно PAWELL, яке під сирійським прапором доставляє на півострів щебінь. Про це йдеться у повідомленні на сайті центру. Станом на 22 червня воно здійснило шість рейсів на півострів.

"Судно PAWELL знов направилося в турецький порт Гіресун після відвідування закритого порту Севастополь в рейсі №5", – сказано на сайті.

Туреччина продає щебінь в анексований Крим (Фото: "Миротворець")

Рейс почався 18 червня після завантаження 2900 тонн щебню. PAWELL вийшов з порту Гіресун, взяв курс на Севастополь. А потім на ньому вимкнули систему відстежування кораблів у реальному часі (AIS).

Туреччина продає щебінь в анексований Крим (Фото: "Миротворець")

Туреччина продає щебінь в анексований Крим (Фото: "Миротворець")

"Близько 9-ї години ранку 20 червня PAWELL зайшов в Севастопольську бухту, став до причалу компанії “Авліта” (в російських реєстрах “Авал”) та почав розвантаження турецького щебню. Роботи було завершено до кінця дня, опівночі PAWELL було відшвартовано від причалу і порушник вийшов з Севастопольської бухти", – повідомили у "Миротворці".

22 червня капітан PAWELL увімкнув судновий передавач і показав в AIS, що йде знов в Гіресун.

Туреччина продає щебінь в анексований Крим (Фото: "Миротворець")

"Отже, PAWELL здійснив шостий рейс поспіль між турецьким чорноморським портом Гіресун і окупованим Севастополем, в яких перевіз 17 400 тонн щебню. Загалом у 2020 році на причали компанії “Авліта”, що незаконно працює в окупованому Севастополі було завезено 61 300 тонн турецького щебню", – повідомили у центрі.

Туреччина продає щебінь в анексований Крим (Фото: "Миротворець")

"Зібрані в розслідуванні докази підтверджують, що постачання турецького щебню в закритий порт Севастополь триває. Ці рейси протирічать діючому Циркуляру №635/2017 палати судноплавства торгівельно-промислової палати Туреччини. Вважаємо, що матеріали розслідування мають бути використані українськими державними органами для звернення до уряду Турецької Республіки з вимогою припинення незаконного судноплавства в порти окупованого Криму з щебнем з турецьких портів", – заявили у "Миротворці".

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