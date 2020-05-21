Міністр юстиції Денис Малюська підтвердив, що його відомство продає собак, яких за рішеннями судів держава забирає у господарів. А скоро в системі СЕТАМ у продажу з'являться три лева і п'ять ведмедів.

При цьому він спростував поширену думку, що це робиться винятково через те, що власники тварин – боржники. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Продаж собак

Пообіцяв викупити. Але ще будуть леви і ведмеді

За його словами, пітбуль з Донеччини опинився на аукціоні через те, що йому "не пощастило з характером, не пощастило з господарями" – пес кусався і нападав на перехожих. Суд постановив його забрати.

"Щиро сподіваюся, що у нових господарів йому буде краще. Якщо нових нормальних господарів не з'явиться, викуплю цю собаку на аукціоні сам і віддам на перевиховання або навчання", – написав міністр.

Малюська додав, що, ймовірно, скоро на сетах з'явиться лот з трьома левами (Річчі, Вітольд, Багіра) і п'ятьма ведмедями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша). Про них він пообіцяв розповісти окремо.

Як господарі рятують улюбленців

"А тепер, власне, про глибоку проблему. Ми дійсно на виконання рішень судів змушені відбирати тварин у їх власників. Часто це йде на користь тваринам, яких забирають від неналежного утримання. Іноді тварин забирають за борги, але тут мова звичайно йде про домашніх тварин, які мають вартість. Якщо тварина є домашнім улюбленцев, її за копійки (ціна лотів мізерна) викуповують назад власники (через родичів або близьких)", – розповів Малюська.

Він визнав, що через необдумані слова депутата від "Слуги народу" Євгенія Брагар, який радив людям продавати собак, щоб заплатити за комуналку, до держави сформувалося неприязне ставлення. Але реалії життя складніше.

"Зараз разом з народними депутатами обдумуємо варіанти належного законодавчого врегулювання таких ситуацій", – підсумував Малюська.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку лютого 2020 року народний депутат України від партії "Слуга народу" Євген Брагар порадив українцям продавати собак, щоб "жити нормально".

Журналісти знайшли бабусю і її собаку, що стали "знаменитими" після слів Брагара.

Українці влаштовували протести проти пропозиції влади платити собаками за комуналку: "Друзі не продаються".

20 травня українці звернули увагу, що Мін'юст через свою систему електронних торгів арештованим майном (сетах) продає собак.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!