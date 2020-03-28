"Міністром ДНР" став хабарник із Києва: Казанський розповів правду

Новим "міністром промисловості" в так званій "ДНР" став Володимир Рущак, який до 2015 року був звичайним українським чиновником, що з ганьбою вилетів зі служби за корупцію.

Про це розповів блогер Денис Казанський. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Володимир Рущак

Рущак з 2013 по 2015 рік обіймав у Києві не дуже публічну посаду голови Національного агентства з акредитації України (НААУ). Цей орган видавав дозволи компаніям на заняття сертифікацією українських товарів про відповідність їх нормам Євросоюзу.

"Як і будь-який орган, який видає дозволи і ліцензії, він створює безліч можливостей для корупції. І Рущак цими можливостями користувався. Якщо коротко, суть схеми була такою. Рущак створив приватну комерційну структуру, яка консультувала бізнесменів, як отримати ліцензії в НААУ. І коли підприємці приходили до Рущака, він направляв їх у свою ж контору", – пояснив Казанський.

Це була завуальована форма хабара, хоча і зроблена трохи розумніше, ніж просто брати гроші. Проти Рущака завели кримінальну справу, але він не сів, а відразу втік до Росії.

А через деякий час Рущак сплив в "ДНР" і влаштувався у її "владу". Спочатку він став "заступник міністра промисловості", а днями став "міністром".

"Це дуже смішно. Тому, що український чиновник, який до середини 2015 року працював у Києві, не мав жодного стосунку до "ЛДНР", не співчував сепаратистам і займався своїми корупційними справами, раптом попався на хабарі і втік до Пушиліна. І став його міністром. Тобто люди, які розповідають, що вони борються за народну республіку без олігархів, проти "фашистів", беруть в свої ряди українського шахрая і призначають його міністром. Людину, яка працювала на "хунту" і на "кривавий режим Порошенка". Тобто, непотріб, який повинен був сидіти в українській в'язниці, спокійнісінько знайшло собі притулок на непідконтрольною території і там пішов на підвищення. Став "елітою" республіки", – пояснив блогер.

Тепер Рущак буде в "республіці" займатися тими ж грабежами і віджимами, що і вся інша верхівка бойовиків.

"Єдине, що мене дивує, що досі там є люди, які готові воювати і захищати право ось таких Рущаків грабувати населення", – задався питанням Казанський.

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