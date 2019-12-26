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26 грудня • оновлено в 04:53
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Міністерка із мільйонами, скандальним чоловіком і суперечливим заробітком: Маркарова влипла у черговий скандал

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В Україні сплив можливий зв'язок між відомою завдяки звинуваченням у відмиванні коштів ексглавою управління ДФС у столиці Людмилою Демченко і чинною міністеркою фінансів Оксаною Маркаровою. Як виявилося, обидві впливові жінки мають відношення до банкіра Данила Волинця.

Колишня податкова чиновниця, як заявляють численні джерела, ймовірно співпрацювала з Волинцем, а міністерка Маркарова є його дружиною.

Детальніше про те, як заробляє сім'я "головної по грошах" в Україні і чим займається її чоловік, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

  • Оксана Маркарова разом із сім'єю продовжує заробляти на цінних паперах десятки мільйонів, при цьому очолюючи міністерство фінансів України;

  • її чоловік, як стверджують численні джерела, може бути замішаний у схемах відмивання грошей;

  • сім'я Маркарової володіє банком, який заробляє на українському державному борзі. При цьому міністр володіє інсайдерською інформацією про ставки, дати розміщення;

  • Оксана Маркарова, як то кажуть у розслідуванні журналістів, вже попадалася на сумнівній операції з виведенням майна з банку напередодні банкрутства.

Чоловік і відмивання

Данило Волинець – один із власників "Акордбанку", мультимільйонер і чоловік міністерки фінансів України Оксани Маркарової. Банкір відомий у вузьких колах завдяки тісному зв'язку з можновладцями. І йдеться не тільки про відомство його дружини.

Чоловіку Маркарової належить банк

Чоловіку Маркарової належить банк

Відразу кілька незв'язаних між собою джерел свідчать: Волинець тісно співпрацював із колишньою начальницею Головного управління ДФС у Києві Людмилою Демченко. Зі свого боку вона, як уже писав OBOZREVATEL, нібито перевіряється правоохоронцями щодо участі у створенні цілої схеми відмивання "чорного" заробітку, який нібито приносив їй щомісяця $5-7 млн.

Міністерка із мільйонами, скандальним чоловіком і суперечливим заробітком: Маркарова влипла у черговий скандал

Гордон

У наше розпорядження потрапив цілий список підприємств, послугами яких нібито користувалися Волинець і Демченко. Чиновниця, як підозрюють у НАБУ, могла реєструвати податкові накладні без сплати ПДВ, водночас Волинець, як стверджують джерела, забезпечував "інфраструктуру" для відмивання незаконно зароблених коштів.

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"Підприємства, якими користувався Волинець, надають послуги щодо документального оформлення операцій, пов'язаних із формуванням валових витрат з придбання металобрухту, для підприємств реального сектора економіки, і здійснюють переказ коштів з готівкової у безготівкову форму розрахунку", – розповідає OBOZREVATEL високопосадовець.

Ми також готові опублікувати позицію міністерки та її чоловіка, з цією метою редакція письмово звернеться до міністерства щодо коментаря.

Цікаві операції і ОВДП

Оксана Маркарова і сама жінка не бідна. Наприклад, у 2016-му, вже будучи першим заступником міністра фінансів, вона вказала у своїй декларації дохід від продажу цінних паперів у розмірі понад 14 млн грн. До 2013-го вона працювала у групі компаній "ІТТ", потім звільнилася і пішла на держслужбу.

Але, незважаючи на це, продовжила декларувати мільйонні доходи від операцій з участю своєї колишньої компанії. Джерела її доходів, крім офіційної заробітної плати: ТОВ "Мультиброк", ТОВ "Мередіансіті", ТОВ "Клен", ЗАТ "Інвестиційна Компанія "ITT-Інвест" і ВАТ КІФНВЗТ "Титаниум-Інвест" ТОВ "УК-Центр".

Міністерка із мільйонами, скандальним чоловіком і суперечливим заробітком: Маркарова влипла у черговий скандал

Кілька разів відносно Маркарової, як стверджують джерела у правоохоронних відомствах, навіть проводили перевірку. Так, нібито 21.02.2013 року Маркарова, згідно з договором купівлі-продажу цінних паперів №ДД-02-05/13, продала акції "Дніпроспецсільгоспмонтаж" підконтрольному підприємству "Інвестиційна компанія" ІТТ-Інвест за завищеною в 40 разів вартістю. При цьому рішенням НКЦПФР заборонено внесення змін до депозитарного обліку емітента ВАТ "Дніпроспецсільгоспмонтаж".

Міністерка із мільйонами, скандальним чоловіком і суперечливим заробітком: Маркарова влипла у черговий скандал

Але і це ще квіточки. Тільки за операції з облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), наприклад, в США Маркарова б уже давно втратила посаду або потрапила за ґрати. Так, саме Мінфін займається випуском цінних паперів і встановлює ставки щодо них. Маркарова встановлює, а її чоловік на цьому заробляє.

Так, банк Волинця у лютому 2019 року ухвалив рішення встановити ліміт вкладень в облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 1,5 млрд грн. Пізніше обсяг вкладень досяг 2,3 млрд грн. У чому тут підступ? Маркарова фактично володіє інсайдерською інформацією. Вона знає, що, коли і під який відсоток буде розміщуватися. Тому її сім'я фактично має "особливе" становище на ринку.

До речі, це далеко не перша можлива махінація з боку міністерки. Як затверджують програми "Схеми", напередодні банкрутства свого "Актив-банку" вона передала своїй же компанії нерухомість в історичний частині Києва, яка була в заставі банку. Згідно із законом, коли банк закривається, заставна нерухомість за невиплаченими кредитами продається, а отримані гроші йдуть на погашення гарантованої частини депозитів.

Однак Маркарова, як припускають журналісти, знаючи, що банк закриють, забрала нерухомість собі. Так, у 2013 році Маркарова разом зі своїм чоловіком Данилом Волинцем купила Актив-банк у братів-"регіоналів" Андрія і Сергія Клюєвих. Через рік – у 2014 році – НБУ визнав цей банк неплатоспроможним, йдеться у розслідуванні.

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Незадовго до банкрутства Актив-банку сім'я чинної міністерки встигла продати банк, а разом з ним і його цінний актив – елітну нерухомість на Подолі. Покупцем, за їхніми даними, стала фірма Синонім, співзасновником якої була Маркарова.

Ціна договору купівлі-продажу, відповідно до сюжету, виявилася вдвічі нижчою за її заставну вартість. Раніше цей елітний будинок перебував в іпотеці у державного Укрексімбанку, який в результаті переходу права власності від Актив-банку до фірми Синонім втратив заставу.

Фактично Оксана Маркарова разом зі своїм чоловіком заробляє на українському державному борзі, при цьому сама ж за нього відповідає від імені держави. Більше того, сім'я міністерки встигла потрапити в цілу низку митних схем, які ще належить перевірити правоохоронцям.

Далі буде...

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