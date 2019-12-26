Міністерка із мільйонами, скандальним чоловіком і суперечливим заробітком: Маркарова влипла у черговий скандал

В Україні сплив можливий зв'язок між відомою завдяки звинуваченням у відмиванні коштів ексглавою управління ДФС у столиці Людмилою Демченко і чинною міністеркою фінансів Оксаною Маркаровою. Як виявилося, обидві впливові жінки мають відношення до банкіра Данила Волинця.

Колишня податкова чиновниця, як заявляють численні джерела, ймовірно співпрацювала з Волинцем, а міністерка Маркарова є його дружиною.

Детальніше про те, як заробляє сім'я "головної по грошах" в Україні і чим займається її чоловік, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

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Оксана Маркарова разом із сім'єю продовжує заробляти на цінних паперах десятки мільйонів, при цьому очолюючи міністерство фінансів України;

її чоловік, як стверджують численні джерела, може бути замішаний у схемах відмивання грошей;

сім'я Маркарової володіє банком, який заробляє на українському державному борзі. При цьому міністр володіє інсайдерською інформацією про ставки, дати розміщення;

Оксана Маркарова, як то кажуть у розслідуванні журналістів, вже попадалася на сумнівній операції з виведенням майна з банку напередодні банкрутства.

Чоловік і відмивання

Данило Волинець – один із власників "Акордбанку", мультимільйонер і чоловік міністерки фінансів України Оксани Маркарової. Банкір відомий у вузьких колах завдяки тісному зв'язку з можновладцями. І йдеться не тільки про відомство його дружини.

Чоловіку Маркарової належить банк

Відразу кілька незв'язаних між собою джерел свідчать: Волинець тісно співпрацював із колишньою начальницею Головного управління ДФС у Києві Людмилою Демченко. Зі свого боку вона, як уже писав OBOZREVATEL, нібито перевіряється правоохоронцями щодо участі у створенні цілої схеми відмивання "чорного" заробітку, який нібито приносив їй щомісяця $5-7 млн.

Гордон

У наше розпорядження потрапив цілий список підприємств, послугами яких нібито користувалися Волинець і Демченко. Чиновниця, як підозрюють у НАБУ, могла реєструвати податкові накладні без сплати ПДВ, водночас Волинець, як стверджують джерела, забезпечував "інфраструктуру" для відмивання незаконно зароблених коштів.

"Підприємства, якими користувався Волинець, надають послуги щодо документального оформлення операцій, пов'язаних із формуванням валових витрат з придбання металобрухту, для підприємств реального сектора економіки, і здійснюють переказ коштів з готівкової у безготівкову форму розрахунку", – розповідає OBOZREVATEL високопосадовець.

Ми також готові опублікувати позицію міністерки та її чоловіка, з цією метою редакція письмово звернеться до міністерства щодо коментаря.

Цікаві операції і ОВДП

Оксана Маркарова і сама жінка не бідна. Наприклад, у 2016-му, вже будучи першим заступником міністра фінансів, вона вказала у своїй декларації дохід від продажу цінних паперів у розмірі понад 14 млн грн. До 2013-го вона працювала у групі компаній "ІТТ", потім звільнилася і пішла на держслужбу.

Але, незважаючи на це, продовжила декларувати мільйонні доходи від операцій з участю своєї колишньої компанії. Джерела її доходів, крім офіційної заробітної плати: ТОВ "Мультиброк", ТОВ "Мередіансіті", ТОВ "Клен", ЗАТ "Інвестиційна Компанія "ITT-Інвест" і ВАТ КІФНВЗТ "Титаниум-Інвест" ТОВ "УК-Центр".

Кілька разів відносно Маркарової, як стверджують джерела у правоохоронних відомствах, навіть проводили перевірку. Так, нібито 21.02.2013 року Маркарова, згідно з договором купівлі-продажу цінних паперів №ДД-02-05/13, продала акції "Дніпроспецсільгоспмонтаж" підконтрольному підприємству "Інвестиційна компанія" ІТТ-Інвест за завищеною в 40 разів вартістю. При цьому рішенням НКЦПФР заборонено внесення змін до депозитарного обліку емітента ВАТ "Дніпроспецсільгоспмонтаж".

Але і це ще квіточки. Тільки за операції з облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП), наприклад, в США Маркарова б уже давно втратила посаду або потрапила за ґрати. Так, саме Мінфін займається випуском цінних паперів і встановлює ставки щодо них. Маркарова встановлює, а її чоловік на цьому заробляє.

Так, банк Волинця у лютому 2019 року ухвалив рішення встановити ліміт вкладень в облігації внутрішньої державної позики на загальну суму 1,5 млрд грн. Пізніше обсяг вкладень досяг 2,3 млрд грн. У чому тут підступ? Маркарова фактично володіє інсайдерською інформацією. Вона знає, що, коли і під який відсоток буде розміщуватися. Тому її сім'я фактично має "особливе" становище на ринку.

До речі, це далеко не перша можлива махінація з боку міністерки. Як затверджують програми "Схеми", напередодні банкрутства свого "Актив-банку" вона передала своїй же компанії нерухомість в історичний частині Києва, яка була в заставі банку. Згідно із законом, коли банк закривається, заставна нерухомість за невиплаченими кредитами продається, а отримані гроші йдуть на погашення гарантованої частини депозитів.

Однак Маркарова, як припускають журналісти, знаючи, що банк закриють, забрала нерухомість собі. Так, у 2013 році Маркарова разом зі своїм чоловіком Данилом Волинцем купила Актив-банк у братів-"регіоналів" Андрія і Сергія Клюєвих. Через рік – у 2014 році – НБУ визнав цей банк неплатоспроможним, йдеться у розслідуванні.

Незадовго до банкрутства Актив-банку сім'я чинної міністерки встигла продати банк, а разом з ним і його цінний актив – елітну нерухомість на Подолі. Покупцем, за їхніми даними, стала фірма Синонім, співзасновником якої була Маркарова.

Ціна договору купівлі-продажу, відповідно до сюжету, виявилася вдвічі нижчою за її заставну вартість. Раніше цей елітний будинок перебував в іпотеці у державного Укрексімбанку, який в результаті переходу права власності від Актив-банку до фірми Синонім втратив заставу.

Фактично Оксана Маркарова разом зі своїм чоловіком заробляє на українському державному борзі, при цьому сама ж за нього відповідає від імені держави. Більше того, сім'я міністерки встигла потрапити в цілу низку митних схем, які ще належить перевірити правоохоронцям.

Далі буде...

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