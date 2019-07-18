Міністр оборони від Зеленського: посаду може обійняти протеже Коломойського без погонів

В Україні на посаду міністра оборони лобіюють молодого бізнесмена Андрія Загороднюка, який заробляє на тендерах. З одним із найважливіших міністерств його пов'язують декілька громадських посад. Спочатку він входив до Ради волонтерів при відомстві, а потім очолив Офіс реформ Міноборони, який фінансується за рахунок міжнародних грантів.

І хоча особливими досягненнями "реформатор" не запам'ятався, молодого бізнесмена активно продавлюють на посаду міністра оборони країни, що воює. Водночас зв'язки батька і причетність до великого бізнесу вказують на зв'язок Загороднюка із мільярдером Ігорем Коломойським.

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Андрій Загороднюк за короткий час став позаштатним радником президента Володимира Зеленського. Крім того, разом із членом Зе! Команди Айварасом Абромавичусом він увійшов до наглядової ради "Укроборонпрому". Тепер же "нафтовик у третьому поколінні" (як він себе називає) претендує на посаду міністра оборони.

Лобі молодого реформатора – зв'язки батька. Той, зокрема, входить до складу Наглядової ради "Укрнафти" (один із акціонерів – Ігор Коломойський). Можливо, саме цей зв'язок родича з олігархом і дозволяє Андрію Загороднюку без проблем пробитися у призначенці нової команди президента.

Батько Загороднюка Павло Олексійович володіє "Групою Надра". Він вміло тримається на плаву в одній із найбільш корупційних сфер в Україні, виграючи тендери. Свого часу він навіть значився радником прем'єра Миколи Азарова. Його компанії, зокрема, займаються виробництвом обладнання для буріння. Тендери від "Укргазвидобування" та "Укртрансгазу" – одне із основних джерел прибутку.

Як розповідають джерела OBOZREVATEL, Загороднюк у Наглядовій раді "Укрнафти" представляє інтереси Коломойського. Андрій Загороднюк продовжив справу батька, водночас, користуючись його зв'язками, у 2005-му відкрив власний бізнес – Discovery Drilling Equipment. Компанія також займається постачанням обладнання для газовидобувних компаній. Фактично, користуючись напрацюваннями батька, молодий підприємець дуже швидко забрав свій шматок ринку.

У 2015-му Загороднюк став волонтером – допомагав військовослужбовцям, постачав техніку. А пізніше його заняття легалізували, створивши так звану Раду волонтерів. На цьому кар'єра молодика не зупинилася – на грант при міністерстві відкрили Офіс реформ. Тепер же, за інформацією OBOZREVATEL, його, який ні дня не працював у військовій сфері, лобіюють на посаду міністра.

У разі, якщо виходець із великого бізнесу, який зокрема заробляє на держзамовленнях, обійме посаду в уряді, це не тільки створить корупційні ризики, конфлікт інтересів (засновник "Нафтогазу" – Кабмін, а на замовлення від підприємств НАК заробляє сім'я Загороднюка), але й створить напружену ситуацію у відомстві.

Наприклад, найбільші тендери державної компанії "Укргазвидобування" діставалися, зокрема, компанії "Надра Геофізичка". Вона через кіпрську Nadra group public company limited належить Павлу Загороднюку.

Загороднюк-молодший не має відношення до військової справи, не має знань в оборонній сфері та у кращому разі зможе налагодити поставки харчування, водночас у період військових дій і відкритої загрози з боку Росії міністр зобов'язаний розумітися в усіх процесах і бути експертом в обороні.

Андрій Загороднюк

Ще один суперечливий момент – після заяв Ігоря Коломойського про нібито громадянську війну на Донбасі пов'язана з ним людина ризикує не тільки постраждати від репутації олігарха, а й опинитися під його впливом.

Чи призначить президент Володимир Зеленський "нафтовика у третьому поколінні" – питання відкрите. І, як засвідчує практика останніх кадрових рішень, коли своїми звільненнями голова держави фактично розчищав місце для наближених до себе контрабандистів, цілком ймовірно, що і цього разу впливові соратники на догоду батьку продавлять у Кабмін Андрія Загороднюка.

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