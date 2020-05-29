Міністр оборони попросив Шмигаля зупинити суди довкола "Укрбуду"
Міністр оборони України Андрій Таран попросив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля припинити суди довкола компанії "Укрбуд", щоб завершити будівництво її житлових комплексів.
Лист з такою інформацією був оприлюднений у Системі обліку публічної інформації КМДА, повідомили "Наші гроші".
Міністр попросив "метою вирішення питання завершення будівництва житлових комплексів УДБК "Укрбуд" розглянути на черговому засіданні Кабміну питання укладення відповідних угод на умовах, запропонованих "Київміськбудом", а також припинення господарських спорів".
Таран у листі повідомив, що "Київміськбуд" готовий у разі укладення відповідних угод без зміни діючих істотних умов та без покладення на нього додаткових зобов’язань добудувати житлові комплекси "Укрбуду" у Києві, будівництво яких зупинилося, і частина яких споруджувалася відповідно до договорів з підприємствами Міноборони.
Про які ЖК йдеться
"Чарівне місто" (вул. Бориспільська, 18);
"Оберіг-2" (вул. Бориспільська, 30-а, 40);
"Urban Park" (вул. Магнітогорська, 5);
"Art House" (вул. Максимовича, 3).
Таран написав, що Міноборони зацікавлене у завершенні будівництва, оскільки це не тільки вирішить питання інвесторів "Укрбуду", а і забезпечить житлом "значну кількість військовослужбовців гарнізону м. Київ, оскільки умовами існуючих договорів передбачено передачу Міноборони від 5 до 10% збудованого житла".
Наразі в судах за участі прокуратури і представників Кабміну розглядається питання недійсності двох договорів з "Укрбудом", оскільки вони укладені з недотриманням законодавства. Таран просить Кабмін, по суті, їх відкликати.
Крім того, Таран зауважив, що НАБУ здійснює розслідування за фактом розтрати коштів та земельних ділянок під час будівництва житла для військовослужбовців у Києві.
"З огляду на це, під час організації роботи щодо врегулювання питання завершення будівництва об’єктів шляхом укладення додаткових угод до договорів, укладених у минулі роки, керівництво Міноборони об’єктивно обмежене у прийнятті рішень", – написав Таран.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
14 травня 2019 року до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, у результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника зареєстрували ще одне провадження.
Суд стягнув на користь держави заставу колишнього народного депутата і скандального забудовника Максима Микитася, якого підозрюють у заволодінні майном Нацгвардії на більш ніж 81 мільйон гривень.
20 квітня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд не взяв під варту Микитася, якого підозрюють у заволодінні чужим майном.
29 квітня з'ясувалося, що Вищий антикорупційний суд стягнув із Микитася в дохід держави 30 мільйонів гривень. Також йому призначено нову заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.
15 травня суд зняв із Микитася електронний браслет і повернув закордонний паспорт. Отже, ВАКС не задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про продовження обов'язків для ексглави "Укрбуду".