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7 жовтня • оновлено в 17:57
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/ Ринки та компанії

Міністр Милованов просуває нову корупційну схему: як заробляють на землі

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В Україні міністр економрозвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, судячи з усього, зриває конкурси на посади керівників підприємств. Замість цього призначають "своїх" людей у ролі виконувачів обов'язків.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, на 1 жовтня був запланований конкурс для призначення очільників, але вже вкотре кворум зірвали. У підсумку він був скасований буквально за 16 годин до початку, а вже 2 жовтня Милованов призначив в.о. директора ДП "Центр сертифікації і експертизи насіння і посівного матеріалу" Заставного Ю.Б.

Останній був заступником глави Держгеокадастру – тієї ж установи, керівників якої як носіїв інституційної корупції в земельних відносинах прем'єр Гончарук обіцяв звільнити і не брати на держслужбу.

Тимофій Милованов

Тимофій Милованов

Новини
Миллионер Милованов предлагает узаконить проституцию

Однак це не завадило Заставному очолити підприємство з найбільшим земельним банком – 22 тис. га, з яких оформлено в постійне користування лише 1 186 га. Можна тільки уявити собі, скільки залишиться землі вже через пів року, адже колишній заступник Держгеокадастру точно знає, як правильно вчинити з неоформленими ділянками напередодні запуску ринку і на кого їх оформити; також зрозуміло, навіщо йому саме ця посада.

За цією ж схемою того дня був призначений в.о. директора ДП "Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" Капустинський Олександр Миколайович. За дивним збігом, останній був підлеглим Заставного, коли вони керували Державною інспекцією сільського господарства України.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроєкт про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть отримати громадяни та юридичні України, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
схема обману
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Валевич Борис
Валевич Борис
друзья и соратники клоуна решили заработать пока у власти
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Похоже во главе нового руководства Украина безальтернативно движется к своему концу.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Діджиталізований розпил
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