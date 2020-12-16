Міністр Малюська завдав удару по рейдерах: "кримську схему" Молчанової в "Столичному" викрили

Міністр юстиції Денис Малюська визнав спробу "віджати" ринок "Столичний" рейдерським захопленням і скасував незаконну перереєстрацію компанії. Сотні підприємців ринку влаштували флешмоб, в якому передали подяку "найсміливішому міністру".

Антирейдерська комісія Мін'юсту фактично зробила перший крок до того, щоб заблокувати рейдерське захоплення оптового ринку "Столичний" ... Схеми, яка масово використовувалася в Україні ось уже кілька років під особистим, як подейкують, контролем колишнього глави Мін'юсту Павла Петренка й відомого ділка Андрія Довбенка.

Типове рейдерське захоплення: як намагалися віджати "Столичний"

Уже колишній міністр юстиції Павло Петренко разом із юристом Андрієм Довбенком, якого називають "головним рейдером України", виплекали нову епоху рейдерства в країні. Десятки підприємців особисто звинувачували політика в "кришуванні" та підтримці "віджимання" їхнього бізнесу. Щоразу працювала одна й та сама схема: до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців чорні реєстратори на підставі фальшивих документів вносили зміни і компанію просто переписували на інших людей. Тобто, таким чином просто крали бізнес.

Ця ж схема спрацювала і з ринком "Столичний". Ось що сталося:

у вихідний день, в суботу, нотаріус Ніно Барамія, порушуючи всі інструкції і без перевірки документів, ввела нового учасника до статутного капітал у "Аграрного маркетингового центру" (АМЦ), якому належить 77,5% ринку;

раніше, суддя Макарівського суду Наталія Мазка – попри те, що ринок розташований у Києві, а компанії зареєстровані в інших населених пунктах – не заслухавши справжніх власників "Столичного", ухвалила рішення узаконити фіктивну угоду й передати частку в АМЦ сторонньої компанії;

буквально за кілька тижнів до цього, пов'язані з власницею Stolitsa Group Владою Молчановою офшорні компанії Переблю, Намбул Холінг ltd "намалювали" компанії "Гудлайт" борг і підписали фіктивну мирову угоду, внаслідок чого шахраям дісталася частина "Гудлайта" в АМЦ;

справжні власники ринку "Столичний" дізналися про таке рішення суду тільки через місяць, коли у вихідний день, 12 грудня, Ніно Барамія перереєструвала компанію, яка володіє ринком;

14 грудня, вже після рейдерської атаки, реєстратор Сергій Іванісік вніс заборону на зміни реєстрації, відтак повернути компанію стало неможливо. Показово, що компанія розташована в Києві, а реєстратор прописаний у селі Білобожниця Чортківського району Тернопільської області.

Уся процедура на кожному етапі відбувалася з десятками кричущих порушень: рішення суду не публікувалося тижнями, позбавляючи мажоритарних власників ринку можливості на апеляцію; представника компанії, яка організувала рейдерське захоплення, знайшли в Криму, він навіть не перетинав "кордону" з материковою частиною країни – тобто це був відвертий "Фунт", на якого і в суд подати не вдасться.

І що найцікавіше, всі дійові особи в описаному рейдерстві пов'язані між собою. Ніно Барамія – переселенка з Криму, де чоловік Влади Молчанової Сергій Коровченко працював міністром юстиції автономії. Там таки знайшли й представника компанії-рейдера. Ба більше, суддя Наталія Мазка переїхала до Києва з Луганської області, уродженцем якої є Коровченко. До речі, прогугліть в інтернеті прізвище "Коровченко", багато цікавого знайдете про його рейдерські схеми.

Працівники ринку вітають Дениса Малюську

Але тепер про позитивне: Антирейдерська комісія під керівництвом Дениса Малюськи всього за одну добу змогла розібратися в схемі й відразу ж скасувала перереєстрацію компанії, яку раніше здійснила нотаріус Ніно Барамія. Це важливий сигнал для суспільства й означає крах схем Петренка-Довбенка: схоже, чинний міністр Денис Малюська здатен покласти край свавіллю. Поки бізнес не почуватиметься в безпеці, поки будь-який злочинець зі зв'язками зможе "віджимати" бізнес – ніхто не інвестуватиме в країну гроші, а великі підприємці намагатимуться захистити себе, реєструючи компанії за кордоном.

Скарга до Мін'юсту

Міністр юстиції Денис малюська особисто підписав висновок комісії, яка скасувала дії "чорного нотаріуса" барам, про це OBOZREVATEL розповіли співробітники ринку. "Ми подали скаргу в понеділок і буквально за добу антирейдерська комісія при Міністерстві юстиції її розглянула. Особисто міністр Денис малюська підписав висновок і вже скасували незаконну перегістрацію компанії. Ми дуже вдячні за таке оперативне і законне рішення", – прокоментували співробітники ринку.

Тепер справа за силовиками і судами. Але найважливіше сьогодні оперативно відреагувати на "справи" "кримсько-луганського" консорціуму з віджимання власності: повинні бути оперативно прийняті рішення щодо закриття доступу до Держреєстру нотаріуса Ніно барах (щоб вона ще півкраїни не передала в "хороші руки" щедрих рейдерів) з подальшим укладенням її під варту. Також повинна бути відсторонена від посади з усіма подальшими розглядами макарівський суддя Наталія Мазка.

Як це працює в світі: досвід розвинених країн

У кожній країні діють свої механізми захисту від рейдерських атак. У багатьох державах акціонерні збори проводяться за участю нотаріуса рішення, який фіксує бажання частини власників реалізувати свої корпоративні права, відводиться час на оскарження цього рішення і тільки тоді вносяться зміни до реєстру. Але навіть якщо ввести в Україні всі зазначені заходи захисту, поки правоохоронці не почнуть боротьбу з чорними реєстраторами, можна буде обійти всі механізми захисту.

Адвокат Сергій Войченко, який в тому числі захищає інтереси потерпілого бізнесу в судах, розповідає: за абсолютному більшість рейдерських атак стоять чорні реєстратори, яких покривають чиновники. "У мене на практиці був випадок, коли реєстратор в населеному пункті в Дніпропетровській області, куди машини не ходять і птахи не літають, вніс зміни. Суди, щоб скасувати рішення, тривають роками. Комісія, яка розглядала скаргу, як слід не працювала", - розповідає адвокат.

В Україні за прикладом країн ЄС, впевнені експерти, потрібно ввести жорстку і персональну відповідальність кожного реєстратора, який здійснив незаконні дії. Якби Ніно Барамія, яка переписала компанію і тим самим передала ринок "Столичний", розуміла, що за це вона, найімовірніше, може на довгі роки потрапити до в'язниці і назавжди позбутися своєї роботи, ймовірно, і рейдерського захоплення не було б.

"І в західних країнах бувають рейдерство. Але там користуються слабкістю самого бізнесу, його фінансовим станом. Доводять до моменту, коли власники за низькою ціною самі продають. А у нас користуються слабкістю системи: використовують нотаріусів, суддів, реєстраторів. Я не скажу нічого нового : потрібна справедлива судова система і чітка робота правоохоронців ", – додає представник Baker Tilly в Україні Олександр Почкун.

Без судової реформи та політичної волі влади боротися з рейдерством ситуація кардинально не зміниться. І якщо міністр малюська вже на практиці довів свої наміри припинити свавілля, то, наприклад, до Офісу президента і представників "Слуги народу" є питання.

Тищенко ( "Оболонський") і "кримські": хто повинен відповісти за рейдерську атаку на "Столичний"

За інформацією OBOZREVATEL, схему рейдерського захоплення особисто покривав нардеп від "слуги" Микола Тищенко (який також відомий як "Коля Оболонський"). Він зовсім недавно потрапив в скандал через зв'язки з юристом, якого називають "смотрящим за ринком нерухомості Києва". Тепер же Тищенко на практиці довів, що своє, як пишуть ЗМІ, бандитське минуле він не залишив.

І нічого створювати Тищенко не довелося, користуючись своєю лояльністю в Офісі президента, він намагається продовжити справу Петренко-Довбенко. Але якщо його участь ще належить довести, то суддя Наталія Мазка і нотаріус Ніно Брагамія вже поставили свої підписи на злочинних рішеннях. А Влада Молчанова в черговий раз попалася на злочинній схемі (докладніше про її діяльність читайте незабаром на OBOZREVATEL ). Також замішаний у справі і реєстратор Іванісік, який з Тернопільської області наклав заборону на зміни реєстрації вже після шахрайських дій.

Як кажуть юристи "Столичного", рішення антирейдерської комісії Мін'юсту достатньо, щоб правоохоронці активно почали розслідувати роботи групи рейдерів на чолі з Владою Молчанової і її чоловіком Сергієм Коровченко.

Дії "чорного нотаріуса" скасували

Але війна за найбільший ринок на цьому не закінчилася. В "Столичному" вважають, що Молчанова готова піти на все, щоб заволодіти підприємством. А з огляду на, як працюють українські суди, цілком можливо, що і рішення Мін'юсту спробують скасувати.

Працівники ринку дякують міністру

OBOZREVATEL публічно звертається до Національної поліцію, Службу безпеки України і Генеральну прокуратури з вимогою взяти під контроль розслідування однієї з найгучніших спроб рейдерства в країні. Також ми продовжимо стежити за ситуацією і незабаром розкриємо імена інших учасників злочинної групи.

Далі буде...