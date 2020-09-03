Суркіси виграли суд проти ПриватБанку: в Мінфіні готують відповідь

Ярослав Маркін Ринки та компанії 10:05, 3.09.2020 Оновлено: 10:06, 3.09.2020

Печерський суд Києва 2 вересня ухвалив рішення про примусове стягнення з державного ПриватБанку $350 млн (близько 10 млрд грн) на користь братів Суркісів. У Мінфіні заявили, що оскаржать його.

Там вважають, що воно ухвалене з порушенням норм процесуального законодавства. Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті міністерства.

"Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою Печерського суду щодо задоволення позову про стягнення з банку $350 млн на користь компаній братів Суркісів та буде продовжувати захищати інтереси держави та банку. Наступним кроком є підготовка апеляційної скарги на проголошену ухвалу", – заявили у Мінфіні.

У чому суть позову

  • Підприємці Григорій та Ігор Суркіси, члени їхніх сімей, а також пов'язані з ними компанії судились із ПриватБанком, у якому до націоналізації зберігалися їхні вклади. Мова йшла про депозити на суму $250 млн та відсотки у розмірі $100 млн.

  • Під час націоналізації ПриватБанку Суркісів рішенням НБУ у 2016 році було визнано інсайдерами ПриватБанку (пов'язаними з ним особами). НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із ПриватБанком.

  • Кошти з депозитних рахунків Суркісів фактично списали: натомість вони отримали акції додаткової емісії ПриватБанку, які опісля примусово продали за 1 грн державі (у такий спосіб провели націоналізацію).

  • Ще 2017-го Суркіси пройшли судові інстанції та довели, що вони не є пов'язаними особами в ПриватБанку. Мінфін через суди намагався призупинити дію постанови, яка зобов'язала ПриватБанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

  • Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

  • ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

  • Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

  • 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

  • Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

  • 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

Лавров заявив про "екстремістів із України" в Білорусі й почав погрожувати

Єрмак матом вимагав вигнати Лероса зі "Слуги народу". Листування

Україна візьме в кредит $100 млн на відновлення Донбасу

Кравчук заговорив про виведення Фокіна з ТКГ через його заяви про Донбас

Звільнено поліцейського на Infiniti, який напав на сім'ю у Києві