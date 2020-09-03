Суркіси виграли суд проти ПриватБанку: в Мінфіні готують відповідь

Печерський суд Києва 2 вересня ухвалив рішення про примусове стягнення з державного ПриватБанку $350 млн (близько 10 млрд грн) на користь братів Суркісів. У Мінфіні заявили, що оскаржать його.

Там вважають, що воно ухвалене з порушенням норм процесуального законодавства. Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті міністерства.

"Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою Печерського суду щодо задоволення позову про стягнення з банку $350 млн на користь компаній братів Суркісів та буде продовжувати захищати інтереси держави та банку. Наступним кроком є підготовка апеляційної скарги на проголошену ухвалу", – заявили у Мінфіні.

У чому суть позову

Підприємці Григорій та Ігор Суркіси, члени їхніх сімей, а також пов'язані з ними компанії судились із ПриватБанком, у якому до націоналізації зберігалися їхні вклади. Мова йшла про депозити на суму $250 млн та відсотки у розмірі $100 млн.

Під час націоналізації ПриватБанку Суркісів рішенням НБУ у 2016 році було визнано інсайдерами ПриватБанку (пов'язаними з ним особами). НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із ПриватБанком.

Кошти з депозитних рахунків Суркісів фактично списали: натомість вони отримали акції додаткової емісії ПриватБанку, які опісля примусово продали за 1 грн державі (у такий спосіб провели націоналізацію).

Ще 2017-го Суркіси пройшли судові інстанції та довели, що вони не є пов'язаними особами в ПриватБанку. Мінфін через суди намагався призупинити дію постанови, яка зобов'язала ПриватБанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

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