Суркіси виграли суд проти ПриватБанку: в Мінфіні готують відповідь

Печерський суд Києва 2 вересня ухвалив рішення про примусове стягнення з державного ПриватБанку $350 млн (близько 10 млрд грн) на користь братів Суркісів. У Мінфіні заявили, що оскаржать його.

Там вважають, що воно ухвалене з порушенням норм процесуального законодавства. Про це йдеться у повідомленні пресслужби на сайті міністерства.

"Міністерство фінансів не погоджуються з ухвалою Печерського суду щодо задоволення позову про стягнення з банку $350 млн на користь компаній братів Суркісів та буде продовжувати захищати інтереси держави та банку. Наступним кроком є підготовка апеляційної скарги на проголошену ухвалу", – заявили у Мінфіні.

У чому суть позову

Підприємці Григорій та Ігор Суркіси, члени їхніх сімей, а також пов'язані з ними компанії судились із ПриватБанком, у якому до націоналізації зберігалися їхні вклади. Мова йшла про депозити на суму $250 млн та відсотки у розмірі $100 млн.

Під час націоналізації ПриватБанку Суркісів рішенням НБУ у 2016 році було визнано інсайдерами ПриватБанку (пов'язаними з ним особами). НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів із ПриватБанком.

Кошти з депозитних рахунків Суркісів фактично списали: натомість вони отримали акції додаткової емісії ПриватБанку, які опісля примусово продали за 1 грн державі (у такий спосіб провели націоналізацію).

Ще 2017-го Суркіси пройшли судові інстанції та довели, що вони не є пов'язаними особами в ПриватБанку. Мінфін через суди намагався призупинити дію постанови, яка зобов'язала ПриватБанк виплатити депозити сім'ї Суркісів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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