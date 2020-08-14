Мінекономіки не поспішає скасовувати квоти на імпорт сірчаної кислоти, на яких заробляють посередники, – Старовойт

Міністр економіки не поспішає скасовувати квоти на імпорт сірчаної кислоти, на яких посередники і імпортери збагачуються за рахунок української промисловості.

Про це заявив глава асоціації "Укркокс" Анатолій Старовойт за підсумками наради в Міністерстві економіки.

За його словами, введення квот на імпорт сірчаної кислоти в 2018 році призвело до різкого зростання вартості цього продукту. "Є світова ціна на сірчану кислоту, ми готові купувати за світовою ціною. Але не треба ж користуватися ситуацією, коли введена квота і піднімається ціна. Перетнула кордон (сірчана кислота), і вже удвічі дорожча", – зазначив він.

При цьому положення самих виробників не покращився, все кошти осідають в кишенях посередників. "Ціни повинні піти трохи вниз. Тому що металурги, коксохіміки все разом 700 мільйонів переплатили. Питається в задачі: ці 700 мільйонів можна прекрасно пустити на техпереоснащення та інше", – підкреслив Старовойт.

Нагадаємо, з 1 вересня 2018 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі Мінекономрозвитку ввела квоти на поставки сірчаної кислоти. Офіційною причиною стала нібито захист вітчизняного виробника, але в результаті введення обмежень ціни на сірчану кислоту без об'єктивних передумов виросли майже в два рази, відбулася монополізація ринку, писав "Главком".

За оцінками видання, це призвело до того, що підприємства-споживачі опинилися в заручниках у окремих посередників: ті зривають поставки, диктують економічно необґрунтовані умови, однак вибору немає – купити сірчану кислоту через квоти на імпорт можна тільки у обмеженого кола постачальників, якими, як правило, є приватні компанії, а не державні підприємства, які цю сірчану кислоту виробляють.

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