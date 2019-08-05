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Мільярдна розтрата: ДБР оголосило про підозру топам відомого банку

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У ДБР оголосили про підозру двом топ-менеджерам банку "Фінанси і кредит". Їм закадають розтрату 2,5 млрд грн.

Про це на Facebook повідомила перший заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко. За її словами, менеджери діяли в змові з іншими посадовими особами установи.

Вона говорить, що схема діяла з 2007 по 2014 роки. У цей період офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках. А далі між банком "Фінанси та кредит" і іноземними банками були укладені договори застави на суму понад $113 млн. Ними український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

"А далі - класика жанру. 2015 рік: за невиконання зобов'язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягують з рахунків банку "Фінанси і кредит" саме ті $ 13 млн. Примітно, що заставу іноземні банки списали відразу після того, як банк "Фінанси і кредит" було оголошено неплатоспроможним", – написала Варченко.

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Він додає, що розміщення коштів банку "Фінанси та Кредит" на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах впливало на його ліквідність банку. Це вплинуло на платоспроможність банку "Фінанси і кредит".

Варченко пише, що зібрана інформація дає підстави вважати, що до розтрати причетні екс-заступник голови правління банку, начальник одного з управлінь фінустанови і інші топ-менеджери. Їм оголошено про підозри за статтями "Вчинення злочину групою осіб", "Фіктивне підприємництво" та "Розтрата або привласнення майна".

Під підозрою - топи банку

Під підозрою - топи банку "Фінанси і кредит"

Зараз, повідомляють в ГБР, вирішується питання про обрання запобіжного заходу для керівника управління банку. Раніше про підозру також було повідомлено п'яти топ-чиновникам банку, двоє з яких зараз оголошено в міжнародний розшук.

А в липні цього року одному з екс-заступників голови правління "Фінанси і кредит" обрали запобіжний захід - утримання під вартою на 2 місяці з можливістю вийти під заставу в розмірі 232 мільйонів гривень.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Ольга Варченко
Місце
Україна
Теги
банк корупція
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