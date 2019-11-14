Мільярди збитків: голові ДПС висунули вимогу через конвертаційні центри

Главу Державної податкової служби Сергія Верланова закликали розпочати активну боротьбу з конвертаційними центрами, які завдають мільярдних збитків бюджету України. Саме одногрупника Верланова Василя Костюка сьогодні називають одним із найбільших "конвертаторів" України.

Зі зверненням виступила народна депутатка України від партії "Слуга народу" Дар'я Володіна, написавши відповідний допис у Facebook після засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики.

Під час засідання Верланову було передано список найменувань компаній, які за повідомленнями громадян України, здійснюють фіктивну діяльність.

"На жаль, голова ДПС України ніяк не прокоментував діяльність Костюка і чи можливо якось зупинити роботу афілійованих із Костюком компаній. Так само, як і діяльність Олександра Кондри, який також зі Львова, є радником міністра фінансів, але регулярно відвідує ДПС. Що він там робить – лишилося загадкою", – зазначила нардепка.

За її совами, про діяльність інспектора ГУ ДПС у Києві Юрія Кригана Верланов також не надав жодного коментаря, зазначивши, що нічого про неї не знає. Це викликало подив у нардепів.

"ЗМІ називають саме цю людину, у якої не так давно відбулися обшуки, радником голови ДПС", – наголосила Володіна.

Саме ці люди координують діяльність всіх департаментів податкової, безпосередньо дають вказівки працівникам центрального апарату податкової служби, впливають на кадрову політику і курують всю тіньову діяльність конвертаційних центрів та спиртової галузі.

Тим часом обсяги "роботи" "конвертаційних центрів" за останні кілька місяців досягли позначки у понад 90 млрд грн. Щомісяця збитки держави від такої діяльності перевищують 4 млрд грн. Обсяг фіктивного ПДВ минулого місяця перевищив 5 млрд грн.

Важливо, що лідером за обсягом фіктивних операцій залишається батьківщина Верланова і Костюка – Львівська область – з більш ніж 1,6 млрд грн. У жовтні до бюджету за податковим напрямком недобрали майже 2,8 млрд грн.

Володіна повідомила, що депутатський корпус готовий надати Верланову всебічну допомогу.

"Якщо ж Сергію Верланову так і не вдасться дізнатися більше про діяльність свого колишнього одногрупника Василя Костюка, попросимо правоохоронні органи допомогти Сергію Олексійовичу", – підсумувала нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше працівники служби безпеки України припинили діяльність потужного міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом у сотні мільйонів гривень.

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