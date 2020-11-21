Мільярдер втратив на біткоїні цілий статок і продав всю криптовалюту

Один з найбагатших людей світу мільярдер Масаесі Сон (глава SoftBank) втратив через інвестиції в быткоїн близько 130 млн доларів і продав всю свою криптовалюту.

Про це повідомляє видання Fokrlog. За словами Сона, друг порадив йому вкласти в біткоїн 1% його особистих активів. Згідно Forbes, його капітал перевищує 30 млрд доларів.

Глава SoftBank заявив, що зовсім "не розумів" біткоїн , але все ж інвестував в криптовалюту. Вклавши гроші, Сон став щодня стежити за коливаннями ціни біткоїну, що, як він стверджує, швидко йому набридло. Згодом він продав активи.

Мільярдер зазначив, що інвестиції відволікають його увагу від власного бізнесу. Сон також вважає, що цифрові валюти "будуть корисні", проте сам він зосередиться на інших проєктах.

Останні кілька тижнів курс біткоїну впевнено зростає і вже подолав максимальну позначку за два роки. Одна з причин такого зростання: на тлі економічної кризи, падіння економік більшості країн інвестори намагаються врятувати свої гроші і вкладають їх в різні активи, в тому числі і в криптовалюту. Традиційно на першому місці за популярністю виявилася перша криптовалюта – біткоїн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, курс біткоїна в найближчі 18 місяців може злетіти до 340 000 доларів. Максимальна відмітка для криптовалюти – 1,6 млн доларів.

Експерт ChartsBTC прогнозує, що в разі реалізації оптимістичного варіанту розвитку подій на ринку біткоїн "піде" на значно вищу величину.