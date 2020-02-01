Мільярдер вперше показав найдорожчий будинок в Європі: як виглядає

Британський мільярдер Джон Кодуелл продемонстрував найдорожчий будинок Британії вартістю 250 млн фунтів стерлінгів (8,2 млрд грн) після об'єднання двох особняків.

Про це повідомляє видання The Sun. Так, 67-річний бізнесмен створив будинок з 15 спальнями, об'єднавши два будинки в одну будівлю площею 43 000 кв. У приміщенні є басейн з ефектом лави на стіні.

thesun.co.uk

thesun.co.uk

thesun.co.uk

thesun.co.uk

thesun.co.uk

thesun.co.uk

Свої хороми Кодуелл показав в ефірі Channel 4. Джон планує розважати гостей плавальним басейном, тренажерним залом, салоном, медіа-кімнатою та ігровою кімнатою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фотографії найдорожчого особняка, вартістю 500 млн доларів. Знімки розкішного будинку під назвою The One опублікували ЗМІ.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!