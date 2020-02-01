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1 лютого • оновлено в 12:25
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Мільярдер вперше показав найдорожчий будинок в Європі: як виглядає

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Британський мільярдер Джон Кодуелл продемонстрував найдорожчий будинок Британії вартістю 250 млн фунтів стерлінгів (8,2 млрд грн) після об'єднання двох особняків.

Про це повідомляє видання The Sun. Так, 67-річний бізнесмен створив будинок з 15 спальнями, об'єднавши два будинки в одну будівлю площею 43 000 кв. У приміщенні є басейн з ефектом лави на стіні.

Мільярдер вперше показав найдорожчий будинок в Європі

thesun.co.uk

Мільярдер вперше показав найдорожчий будинок в Європі

thesun.co.uk

Мільярдер вперше показав найдорожчий будинок в Європі

thesun.co.uk

Мільярдер вперше показав найдорожчий будинок в Європі

thesun.co.uk

Мільярдер вперше показав найдорожчий будинок в Європі

thesun.co.uk

Мільярдер вперше показав найдорожчий будинок в Європі

thesun.co.uk

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Свої хороми Кодуелл показав в ефірі Channel 4. Джон планує розважати гостей плавальним басейном, тренажерним залом, салоном, медіа-кімнатою та ігровою кімнатою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фотографії найдорожчого особняка, вартістю 500 млн доларів. Знімки розкішного будинку під назвою The One опублікували ЗМІ.

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мільярдери
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Гоша Злой
Гоша Злой
а как же татарин теперь со своим домом? срочно нужно улучшать жилищные условия)
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