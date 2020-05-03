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3 травня • оновлено в 23:06
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Мільярдер Баффет розпродав акції авіакомпаній через пандемію коронавірусу

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Мільярдер Уоррен Баффетт у квітні продав усі акції авіакомпаній, долю в яких він мав. Загальна сума склала $6,5 млрд.

Це – наслідки удару, який пандемія коронавірусу завдала по авіагалузі. У холдингової компанії Баффета Berkshire Hathaway були акції авіакомпаній United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines і Southwest Airlines, повідомив "Комерсант".

Уоррен Баффет продав акції авіакомпаній

Уоррен Баффет продав акції авіакомпаній

"Для авіакомпаній світ змінився. І я не знаю, як він змінився, сподіваюся, що ситуація виправиться досить швидко. Якщо нам подобається компанія, то ми купуємо якомога більшу її частку і зберігаємо якомога довше. А якщо ми змінюємо думку, ми не обмежуємося напівзаходами", – пояснив Баффетт.

На його думку, авіагалузь стала однією з тих, які найбільше постраждали через введені обмеження на тлі пандемії.

Berkshire Hathaway відзвітувала про рекордний квартальний чистий збиток у розмірі майже $50 млрд. У компанії заявили, що більшість з її більш ніж 90 підприємств стикаються з "відносно незначними або серйозними" негативними наслідками від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Коронавірус
Особа
Уоррен Баффет
Місце
США
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