Мільярдер Уоррен Баффетт у квітні продав усі акції авіакомпаній, долю в яких він мав. Загальна сума склала $6,5 млрд.

Це – наслідки удару, який пандемія коронавірусу завдала по авіагалузі. У холдингової компанії Баффета Berkshire Hathaway були акції авіакомпаній United Airlines Holdings, American Airlines Group, Delta Air Lines і Southwest Airlines, повідомив "Комерсант".

Уоррен Баффет продав акції авіакомпаній

"Для авіакомпаній світ змінився. І я не знаю, як він змінився, сподіваюся, що ситуація виправиться досить швидко. Якщо нам подобається компанія, то ми купуємо якомога більшу її частку і зберігаємо якомога довше. А якщо ми змінюємо думку, ми не обмежуємося напівзаходами", – пояснив Баффетт.

На його думку, авіагалузь стала однією з тих, які найбільше постраждали через введені обмеження на тлі пандемії.

Berkshire Hathaway відзвітувала про рекордний квартальний чистий збиток у розмірі майже $50 млрд. У компанії заявили, що більшість з її більш ніж 90 підприємств стикаються з "відносно незначними або серйозними" негативними наслідками від COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Німеччині можуть тимчасово націоналізувати важливі для держави підприємства, якщо ті будуть зазнавати труднощів у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Через пандемію коронавірусу більшість авіакомпаній в усьому світі можуть збанкрутувати до кінця травня, якщо їх не підтримають уряди держав.

На авіаційну галузь України без негайної допомоги держави чекає банкрутство, оскільки вона не зможе самостійно оговтатися від збитків, яких зазнала внаслідок пандемії коронавірусу.

У 2021 році через ситуацію, що склалася з пандемією коронавірусу подорожі значно подорожчають.

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