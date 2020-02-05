Мільярд щодня: Нефьодов відзвітував про збори на митниці

Державна митна служба України щодня з початку 2020 року віддає до бюджету приблизно 1 млрд гривень.

Про це повідомив голова ДМС Максим Нефьодов у Facebook в середу, 5 лютого. Він додав, що такі показники тримаються попри те, що в січні 2020 року, як порівняти з цим же місяцем минулого року, на 5,3% знизилися обсяги імпорту, який обкладався податками, – з 5,2 тис. тонн до 4,9 тис. тонн.

Митниця

Також потенційні збори зменшуються внаслідок зниження ставок мита на товари європейського походження, а митниця надає преференції українським імпортерам.

"Проте жодних преференцій мінімізаторам та сірим імпортерам – завдяки контролю за визначенням митної вартості у січні 2020 року, порівнюючи з січнем 2019 року, рівень митної вартості оподатковуваного імпорту збільшився на 6% (з 0,72$/кг до 0,76$/кг). Контрабандисти теж змушені декларувати товари – як порівняти з відповідним періодом 2019 року, удвічі й більше разів зросли обсяги декларування мобільних телефонів, взуття, комп’ютерної техніки тощо", – написав Нефьодов.

Надходження від митниці Максим Нефьодов

Голова ДМС заявив, що в лютому митники очікують пожвавлення зовнішньоекономічної активності, а отже, і зростання надходжень до бюджету. "Як бачите з графіку, ми мали дуже кволий початок року навіть як для січня (всі пересвяткували), але далі пристойні темпи зростання. Наприклад, вчора щоденні збори сягнули вже 2,1 млрд грн! Тому паніку, яку розносять деякі "доброзичливці-мінімізатори", можете не роздмухувати", – підсумував Нефьодов.

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