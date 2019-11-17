Милованов влаштував масові "чистки" на держпідприємствах

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства станом на 17 листопада звільнили 47 керівників держпідприємств і службовців державних служб категорії "А".

Про перезавантаження влади на своїй сторінці у Facebook повідомив глава міністерства Тимофій Милованов. На всі крісла відповідно до законодавства, як підкреслив він, призначаються виконувачі обов'язків і відкривається конкурс.

Відзначається, що рішення про звільнення приймалися колегіально. Милованов додав, що серед критеріїв прийняття рішень – фінансові результати, виконання ключових показників ефективності завдань, репутація, командність роботи.

Колаж

"Усі підприємства продовжують працювати в штатному режимі. Деталі про підприємства і позиції, на яких відбулися зміни, надамо пізніше", – підсумував міністр.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Тимофій Милованов розповів, що Кабінет міністрів України планує надавати державну допомогу компаніям, які готові брати на роботу співробітників і навчати їх новим професіям і навичкам. Такий підхід уряд збирається реалізувати в рамках боротьби з бідністю в Україні.

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