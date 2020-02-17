Милованов сказав, скільки українські бізнесмени набрали дешевих кредитів

Загальна сума "дешевих кредитів від Зеленського" під 5-7-9%, які вже видали українськими підприємцям, склала 27 млн гривень.
Про це сказав міністр економіки України Тимофій Милованов на брифінгу в понеділок, 17 лютого. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Дешеві кредити
"В Україні вже видали дешевих кредитів під 5-7-9% на загальну суму 27 мільйонів гривень", – заявив Милованов. Він зазначив, що в програмі зараз беруть участь держбанки, але скоро приєднаються і приватні.
"Гроші видаються не під споживчий кредит, а саме під основні засоби. Гроші видаються на покупку, але при цьому ще потрібно вкласти 20-30% своїх грошей. 20% – для тих, хто вже існує, і 30% – для тих, хто створює бізнес з нуля", – сказав Милованов.
При цьому є обмеження – державна підтримка не може виділятися на тютюновий або алкогольний бізнес.
Раніше в Україні обіцяли почати видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу під такі відсотки:
5% річних у разі виторгу до 25 млн, якщо створюється щонайменше два робочі місця;
7%, якщо бізнес приносить до 25 млн прибутку і не створює робочих місць (але за кожного нового працівника ставку зменшать на 0,5%);
9%, якщо бізнес уже запущений і приносить від 25 до 50 млн прибутку.
Також, за умовами програми, сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.
Кредити від Зеленського
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче виконати інавгураційну обіцянку й повернути всі 65 мільйонів українців на рідні землі. Він запропонував "тим, хто виїхав, і тим, хто опустив руки" з 1 лютого 2020 року видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу.
Згодом OBOZREVATEL розповів, чи запрацює ця система і звідки брати гроші на низькі ставки.
Програму дешевого кредитування дрібного й середнього бізнесу під 5%, 7% і 9% в Україні запустять з 1 лютого 2020 року.
Кабінет міністрів передбачив 2 млрд гривень, щоб із 1 лютого стартувала програма кредитів під 5, 7 і 9% для підтримки мікро- та малого бізнесу.
21 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон про Фонд розвитку підприємництва. У цьому фонді український малий і середній бізнес зможе брати кредити під 5, 7 і 9%.
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