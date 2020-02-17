Милованов сказав, скільки українські бізнесмени набрали дешевих кредитів

Загальна сума "дешевих кредитів від Зеленського" під 5-7-9%, які вже видали українськими підприємцям, склала 27 млн гривень.

Про це сказав міністр економіки України Тимофій Милованов на брифінгу в понеділок, 17 лютого. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Дешеві кредити

"В Україні вже видали дешевих кредитів під 5-7-9% на загальну суму 27 мільйонів гривень", – заявив Милованов. Він зазначив, що в програмі зараз беруть участь держбанки, але скоро приєднаються і приватні.

"Гроші видаються не під споживчий кредит, а саме під основні засоби. Гроші видаються на покупку, але при цьому ще потрібно вкласти 20-30% своїх грошей. 20% – для тих, хто вже існує, і 30% – для тих, хто створює бізнес з нуля", – сказав Милованов.

При цьому є обмеження – державна підтримка не може виділятися на тютюновий або алкогольний бізнес.

Раніше в Україні обіцяли почати видавати 1,5 млн грн кредиту терміном на 5 років на відкриття або розвиток бізнесу під такі відсотки:

5% річних у разі виторгу до 25 млн, якщо створюється щонайменше два робочі місця;

7%, якщо бізнес приносить до 25 млн прибутку і не створює робочих місць (але за кожного нового працівника ставку зменшать на 0,5%);

9%, якщо бізнес уже запущений і приносить від 25 до 50 млн прибутку.

Також, за умовами програми, сам учасник має інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

Кредити від Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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