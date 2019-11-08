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8 листопада • оновлено в 15:45
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"Ми прискорюємося": Милованов пояснив, куди рухається економіка України

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Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що інфляція в Україні у 2020 році знизиться до 5%, а сама країна вже зараз приваблива для міжнародних інвесторів.

Про це чиновник сказав на Київському міжнародному економічному форумі у п'ятницю, 8 листопада. "Інфляція була 30-40%, минуло тільки чотири роки і вже в наступному році цей показник буде на рівні 5%. Бізнесмени інвестують в Україну, бо Україна сьогодні – найкраще місце для інвестицій", – сказав Милованов.

Він додав, що Кабмін переглянув економічні показники, яких Україна має досягти у 2020 році. "Ми розростається і прискорюємося. Хоча світ залишається крихким, ми надійний уряд", – запевнив міністр.

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Милованов визнав. що приватизація великих підприємств, за яку він відповідає, буде нелегкою, але її постараються завершити.

"Ми збільшимо експорт. Проведемо реформу ринку праці в Україні. Будемо покращувати навички безробітних людей. Зараз в Україні 1,5 млн безробітних, а безробіття на рівні 9%", – зазначив Милованов.

Також чиновник сказав, що Кабмін збирається спростити КЗпП, прибравши з нього застарілі норми, невиконання яких може стати приводом для корупції. Водночас держава перевірятиме роботодавців, наскільки вони зловживають працею своїх працівників на вихідних і в неробочий час.

"Ми прискорюємося": Милованов пояснив, куди рухається економіка України

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 року закладена середня зарплата у розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн.

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський звинуватив організаторів відбору на посаду Держсекретаря Мінекономрозвитку у його зриві після того, як у фінал не вийшов "потрібний" претендент.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що уряд має намір відправити у ліквідацію 1261 підприємство.

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Теми
Реформи Зеленського Реформи в Україні
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
"Милованов объяснил, куда движется экономика Украины " но печатать это нельзя по этическим соображениям
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Usatyi Leonid
Usatyi Leonid
В связи с ускорением, вспомнился анекдот советских времен. По заводу бегает мужик с пустой тачкой, у него спрашивают чего бегаешь - так ускорение ведь, а чего с пустой тачкой, так насыпать не успевают. Не надо спешить, надо делать все вовремя.
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Сильно то не разгоняйтесь,вдруг тормоза откажут.Страна может и привлекательна для для международных инвесторов,только не торопятся почему то.Да,кто в курсе,ОПЗ хоть продали?
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