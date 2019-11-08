"Ми прискорюємося": Милованов пояснив, куди рухається економіка України

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов заявив, що інфляція в Україні у 2020 році знизиться до 5%, а сама країна вже зараз приваблива для міжнародних інвесторів.

Про це чиновник сказав на Київському міжнародному економічному форумі у п'ятницю, 8 листопада. "Інфляція була 30-40%, минуло тільки чотири роки і вже в наступному році цей показник буде на рівні 5%. Бізнесмени інвестують в Україну, бо Україна сьогодні – найкраще місце для інвестицій", – сказав Милованов.

Він додав, що Кабмін переглянув економічні показники, яких Україна має досягти у 2020 році. "Ми розростається і прискорюємося. Хоча світ залишається крихким, ми надійний уряд", – запевнив міністр.

Милованов визнав. що приватизація великих підприємств, за яку він відповідає, буде нелегкою, але її постараються завершити.

"Ми збільшимо експорт. Проведемо реформу ринку праці в Україні. Будемо покращувати навички безробітних людей. Зараз в Україні 1,5 млн безробітних, а безробіття на рівні 9%", – зазначив Милованов.

Також чиновник сказав, що Кабмін збирається спростити КЗпП, прибравши з нього застарілі норми, невиконання яких може стати приводом для корупції. Водночас держава перевірятиме роботодавців, наскільки вони зловживають працею своїх працівників на вихідних і в неробочий час.

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