Ми не толеруємо корупції, – глава "Укравтодору" прокоментував обшуки НАБУ

Олександр Кубраков запевнив, що обшуки НАБУ не вплинули на роботу "Укравтодору". thepage.ua

Обшуки НАБУ в "Укравтодорі" не вплинуть на роботу команди державного агентства і на втілення планів.

Про це глава служби Олександр Кубраков написав у Facebook. Він утримався від оціночних суджень, оскільки не знає повної картини.

Чиновник висловив надію на оперативне з'ясування всіх деталей і передання матеріалів до суду.

"Сьогодні в будівлі Укравтодору працює група детективів з НАБУ. Йдеться про розслідування діяльності Дорожнього агентства в період із жовтня 2016 до жовтня 2019 року. Сподіваюся на оперативне з'ясування всіх деталей і передання матеріалів до суду. Я від оціночних суджень утримаюся, як і всі – маю знати повну картину, а хто винен – визначить суд", – написав Кубраков.

Глава агентства зазначив, що з початку роботи на посаді керівника "Укравтодору" він постійно співпрацює з правоохоронними органами.

"Майже щотижня на відповідні запити ми передаємо інформацію в НАБУ, ДБР, СБУ, Національну поліцію, до Офісу генерального прокурора", – зазначив Кубраков.

Крім того, він уточнив, що за результатами внутрішнього аудиту ініційовано дев'ять антикорупційних справ, пов'язаних з облавтодорами.

"Як і декларували на початку своєї роботи – ми не толеруємо корупції. Зокрема, без вагань прощаємося з тими, хто хоче працювати "по-старому", – написав керівник держагентства.

Також він наголосив, що хоч "робочий день вийшов трохи незвичайним, це жодним чином не впливає на роботу команди Укравтодору і на втілення наших амбітних планів".

Глава "Укравтодору" прокоментував обшуки НАБУ (Facebook Олександра Кубракова)

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