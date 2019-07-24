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"Ми лише посередники": "Спецтехноекспорт" відкинув звинувачення СБУ щодо схем в оборонці

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У "Спецтехноекспорті" відкинули звинувачення в розкраданні грошей під час закупівлі військового обладнання, які висунули в СБУ після гучних обшуків у Кабінеті міністрів України.

Про це йдеться у відкритому листі, який держпідприємство адресувало в. о. глави СБУ Івану Баканову. В компанії нагадують, що уклали держконтракт із Держприкордонслужбою на поставку підвісної системи раннього виявлення та підкреслюють, що є лише посередником у закупівлях.

"Держпідприємство є лише визначеним законодавством посередником і не є розпорядником публічних коштів. Наше підприємство не визначає наявність або відсутність потреби в закупівлі тієї чи іншої продукції, потреба встановлюється замовником або вищим органом його управління (в цьому випадку — МВС і Кабінетом Міністрів). "Спецтехноекспорт" не формує державне оборонне замовлення і не контролює його виконання", — зазначено в листі.

У компанії стверджують, що будь-які зловживання з боку її посадових осіб неможливі — система раннього виявлення поставлена, а оплата перерахована компанії-виробнику у США. Там нагадують, що обладнання прийняла Держприкордонслужба. А під час візиту в Маріуполь у кінці 2016 року сенатори США Джон Маккейн, Ліндсі Грем і Емі Клобучар особисто відвідали місце встановлення системи.

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"Підвісна система на сьогодні експлуатується Держприкордонслужбою. Американський виробник відкрив в Україні сервісний центр, який здійснює гарантійне та післягарантійне технічне обслуговування й підтримку роботи цієї системи. Наша ж компанія в рамках виконання державного контракту забезпечує організацію такого обслуговування. Тому заяви і публічні звинувачення у "зловживаннях" є надуманими і маніпулятивними, такими, що підривають ділову репутацію спецекспортера і його співробітників на міжнародних ринках", — зазначають у "Спецтехноекспорті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генеральна прокуратура разом із СБУ 22 липня провела обшуки в підприємстві "Укроборонпрому" "Спецтехноекспорт" і в Кабміні. Причина — розкрадання на суму $6,7 млн.

Як розповіли OBOZREVATEL у ГПУ, в процесуальному порядку будуть допитані всі особи, задіяні в підготовці й підписанні цього контракту, а також у переговорах із зазначеними компаніями. Винуватцям може загрожувати до 12 років в'язниці.

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Тема
Обшуки СБУ
Місце
Україна
Теги
Укроборонпром розкрадання СБУ
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