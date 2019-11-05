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5 листопада • оновлено в 11:32
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Україна готова до зупинки транзиту газу: в Росії огризнулися

8.3т Читати матеріал російською

Україна готова до зупинки транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми готові до зупинки транспортування по українській території. У підземних сховищах зараз найбільша кількість газу, який закачано, щоб відбувався опалювальний сезон. З нею ми можемо пройти опалювальний сезон взагалі без транспортування або постачання газу. На сьогодні це 21,7 млрд кубів газу в українських ПСГ", – сказав Оржель.

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Він додав, що для України пріоритетом залишається отримання грошей, зароблених на транспортуванні. Тому Україна намагатиметься підписати нову угоду з "Газпромом" за європейськими правилами, які виключать можливість політичного тиску або інших способів шантажу, пов'язаних з транзитом.

У Росії у відповідь заявили, що слова Оржеля – це "шантаж української сторони", яка намагається отримати вигідні для себе ціни із закупівлі і транзиту російського газу в Європу.

Україна переживе зупинку транзиту газу

Україна переживе зупинку транзиту газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Поставки газу в Україну ринок газу
Особа
Олексій Оржель
Місце
Україна
Теги
газ транзит газу
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Mega Death
Mega Death
Хочется понаблюдать за украинским экспериментом с ГТС))) Они там водород закачивать обещали... Ждем не дождемся сего шоу))) Этот Оржель откуда взялся? Чей дружок?
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2
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Mega Death, Тимошка по трубе хотела СПГ перекачивать)
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асп асп
асп асп
Как пиз...дато, МЫ "дрюкнули" Россию!!! Вот только не понятно как зиму переживем, подывымось!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
главное что бы было чем давление в трубе поддерживать, а то у большинства сомнения по этому поводу.
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