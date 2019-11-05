Україна готова до зупинки транзиту газу: в Росії огризнулися

Україна готова до зупинки транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.
Про це заявив міністр енергетики Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Ми готові до зупинки транспортування по українській території. У підземних сховищах зараз найбільша кількість газу, який закачано, щоб відбувався опалювальний сезон. З нею ми можемо пройти опалювальний сезон взагалі без транспортування або постачання газу. На сьогодні це 21,7 млрд кубів газу в українських ПСГ", – сказав Оржель.
Він додав, що для України пріоритетом залишається отримання грошей, зароблених на транспортуванні. Тому Україна намагатиметься підписати нову угоду з "Газпромом" за європейськими правилами, які виключать можливість політичного тиску або інших способів шантажу, пов'язаних з транзитом.
У Росії у відповідь заявили, що слова Оржеля – це "шантаж української сторони", яка намагається отримати вигідні для себе ціни із закупівлі і транзиту російського газу в Європу.
Україна переживе зупинку транзиту газу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Росія заявила, що готова зберегти транзит газу через Україну після 2019 року, але тільки "на економічно рентабельних умовах".
"Нафтогаз" вже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна хотіла б вирішити питання транзиту газу з Росією, контракт на який завершується наприкінці 2019 року.
2 жовтня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця 2019 року імплементує європейське енергетичне законодавство.
Україна домагатиметься підписання довгострокового контракту на транзит російського газу з 2020 року. Однак, коли угода може бути підписана, поки не відомо.
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