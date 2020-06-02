МХП закінчив перший квартал з чистим збитком у 174 млн доларів

Агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт" за підсумками першого кварталу 2020 року одержав 174 млн доларів чистого збитку. За аналогічний період в 2019 році компанія фіксувала 33 млн доларів чистого прибутку. Про це повідомляє БізнесЦензор.

При цьому, згідно з повідомленням МХП на сайті Лондонської фондової біржі у вівторок, його виручка збільшилася на 2% - до 443 млн доларів. Операційний прибуток холдингу скоротився на 6% – до 47 млн дол, валовий – зріс на 14%, до 92 млн дол.

Також повідомляється, що EBITDA компанії в звітному періоді зросла на 16% – до 96 млн дол., EBITDA margin - до 22% з 19% в першому кварталі 2019 року.

"Чистий збиток в розмірі 174 млн дол. у порівнянні з прибутком в 33 млн дол. за перший квартал 2019 року пов'язано з 182 млн дол. збитків від безготівкового переказу іноземної валюти в першому кварталі 2020 року", - цитує видання повідомлення МХП.

Чистий прибуток до курсових різниць за січень-березень 2020 року склав 8 млн дол., що на 33% нижче, ніж за аналогічний період роком раніше.

При цьому, як повідомляє видання, в першому кварталі 2020 року агрохолдинг "Миронівський хлібопродукт", що належить українському бізнесменові Юрію Косюку, продав 157,73 тис. тонн курячого м'яса, що на 4% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

До цього, за даними "БізнесЦензора", компанія МХП демонструвала стабільне зростання. Чистий прибуток холдингу в 2019 році в порівнянні з 2018-м зріс в 1,7 рази - до 215 млн дол. Виручка в 2019 році збільшилася на 32%, до 2,06 млрд дол.