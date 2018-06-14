УкрEngРус
Реєстрація
СвітСпорт

Метро по 8 гривень: у КМДА розповіли, коли підвищать тарифи

1.1тЧитати новину російською

У Києві можуть відстрочити запланований на 14 липня підвищення вартості проїзду в громадському комунальному транспорті до 8 грн.

На засіданні комісії Київради з питань транспорту проголосували за проект рішення про заборону підвищення тарифів до впровадження єдиного квитка і проведенні незалежного публічного аудиту "Київського метрополітену" і "Київпастрансу", повідомляє "Сегодня".

Новини
Посилання

У Києві оголосили полювання на "зайців" у транспорті: стали відомі подробиці

"Поки не запроваджено єдиний квиток, тарифи мають залишатися незмінними. За цей час необхідно провести аудит, що дасть розуміння реальних витрат на метро і наземний транспорт", - пояснив автор проекту рішення депутат Київради Юрій Сиротюк. Проект рішення має також розглянути бюджетна комісія. Якщо його підтримають, документ буде переданий на голосування до Київради.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що з 14 липня в Києві влада планує вдвічі підвищити вартість поїздки в громадському транспорті, як в наземному, так і в метрополітені - до 8 грн.

Читайте всі новини по темі "Транспорт у Києві" на сайті "Обозреватель".

Тема
Транспорт у Києві
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
метроподорожчання
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги