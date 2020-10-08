Метінвест очолив рейтинг найбільших компаній за версією Forbes Україна

Металургійна компанія Метінвест Ріната Ахметова і Вадима Новинського очолила рейтинг 100 найбільших приватних компаній України, складений журналом Forbes Україна.

Про це повідомляє Liga.net. Відзначається, що виручка Метінвесту за 2019 рік склала 278 млрд грн, прибуток – 8,8 млрд грн. У компанії працює 66 000 осіб.

Друге місце в рейтингу посіла мережа супермаркетів АТБ-Маркет Геннадія Буткевича, Євгена Єрмакова та Віктора Карачуна. Виручка компанії торік склала 104,9 млрд грн, а прибуток – 4,4 млрд грн. В АТБ працює 49 300 співробітників.

На третьому місці рейтингу перебуває агрохолдинг Kernel Андрія Веревського. Виручка Kernel за підсумками 2019 року склала 93 млрд грн, прибуток – 3,2 млрд грн. В агрохолдингу працює 14 000 осіб.

У десятку найбільших приватних компаній України потрапили також Fozzy Group (Володимир Костельман), DTEK Energy (Рінат Ахметов), АрселорМіттал Кривий Ріг (Лакшмі Міттал), МХП (Юрій Косюк), Тедіс Україна (Борис Кауфман), Запоріжсталь (Рінат Ахметов, Вадим Новінський і група російських акціонерів) і Епіцентр (Олександр і Галина Гереги).

За підсумками 2019 сукупна виручка ста найбільших приватних компаній України склала 2,15 трлн грн, що дорівнює 54% ВВП України за минулий рік, пише Forbes. У топ-100 приватних компаній зайнято 665 000 чоловік. Це 4% від усього зайнятого населення, відзначає журнал.