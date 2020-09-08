Меркель сказала, хто остаточно вирішить долю "Північного потоку-2"

Німеччина відмовилась одноосібно вирішувати майбутнє російського газопроводу "Північний потік-2". Рішення щодо санкцій у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального повинні ухвалювати всі країни ЄС.

Про це сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель у вівторок, 8 вересня, на закритому засіданні фракції ХДС/ХСС у Бундестазі, йдеться в публікації "РИА Новости".

За її словами, остаточного рішення у зв'язку зі справою про отруєння Навального у Німеччини немає.

"Остаточне рішення не ухвалено", – сказала Меркель, додавши, що "безумовно доведено, що Навальний був отруєний", і "потрібна загальноєвропейська реакція", оскільки мова не йде про "напад на Німеччину, Німеччина повинна діяти як держава-член ЄС".

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що "є багато ознак" причетності Росії до отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Також Маас допустив, що країна може змінити свою позицію до Росії щодо "Північного потоку-2". За його словами, на це може вплинути відмова РФ від розслідування отруєння Навального.

5 вересня стало відомо, що влада Швеції виступила проти введення санкцій щодо російського газопроводу "Північний потік-2", незважаючи на те, що вважає отруєння опозиційного політика Олексія Навального спробою його вбивства.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель змінила своє ставлення до санкцій проти "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

Президент США Дональд Трамп підтримав відмову від будівництва "Північного потоку-2" через отруєння Навального.

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