Меркель "оголосила війну" США через "газопровід Путіна" – ЗМІ

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила "війну" США через санкції, які ті збираються запровадити проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Таку оцінку її словами дало німецьке видання Bild, повідомляють "РИА Новости". Меркель, як пише Bild, відреагувала на рішення конгресу США ввести санкції "ясними словами". За версією видання, це "чітке оголошення війни" Дональду Трампу. "Меркель не потерпить, щоб США продовжували підривати проєкт газопроводу, який користується її підтримкою", – йдеться в статті.

Водночас німецькі журналісти вважають, що будівництво трубопроводу вже не стримати і незабаром воно буде завершено.

Сенат США у вівторок проголосував за оборонний бюджет у розмірі $738 млрд, куди включено кошти на "протидію Росії" у різних областях, санкції проти "Північного потоку-2" і військову допомогу Україні. Тепер документ має надійти на підпис президенту Трампу, який вже заявив, що готовий негайно підписати його.

Російський газопровід

Німеччина виступила проти США

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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