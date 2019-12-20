Меркель "оголосила війну" США через "газопровід Путіна" – ЗМІ

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель оголосила "війну" США через санкції, які ті збираються запровадити проти російського газопроводу "Північний потік-2".
Таку оцінку її словами дало німецьке видання Bild, повідомляють "РИА Новости". Меркель, як пише Bild, відреагувала на рішення конгресу США ввести санкції "ясними словами". За версією видання, це "чітке оголошення війни" Дональду Трампу. "Меркель не потерпить, щоб США продовжували підривати проєкт газопроводу, який користується її підтримкою", – йдеться в статті.
Водночас німецькі журналісти вважають, що будівництво трубопроводу вже не стримати і незабаром воно буде завершено.
Сенат США у вівторок проголосував за оборонний бюджет у розмірі $738 млрд, куди включено кошти на "протидію Росії" у різних областях, санкції проти "Північного потоку-2" і військову допомогу Україні. Тепер документ має надійти на підпис президенту Трампу, який вже заявив, що готовий негайно підписати його.
Російський газопровід
Німеччина виступила проти США
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнгольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Згодом німецькі коаліційні партії ХДС/ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі з питання газопроводу "Північний потік-2".
11 грудня до закону про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Конгрес США затвердив законопроєкт, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". Так США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України, проте це ще не кінець битви для Росії.
У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли в сторону" в суперечці за газ між Україною і Росією.
17 грудня 2019 американський Сенат ухвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".