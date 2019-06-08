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Мережеві компанії будуть готові до запуску ринку електроенергії з 1 липня – представник "Укренерго"

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Всі мережеві компанії будуть повністю готові до запуску ринку електроенергії з 1 липня. Про це заявив заступник директора з розвитку ринку і IT НЕК "Укренерго" Андрій Немировський в ході круглого столу, організованого USAID, на тему "Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики і шляхи вирішення".

"П'ять мережевих компаній повністю готові до роботи в ринку, шість – закінчують підготовку, інші будуть готові до кінця місяця", - повідомив Немировський.

Андрій Немировський

Андрій Немировський

ua.energy

В ході круглого столу, всі учасники - як представники НКРЕКУ і енергокомпаній, так і експерти - висловилися за важливість запуску ринку електроенергiї 1 липня 2019 року. Дискусія йшла лише про технічну готовність системи до ринку.

На думку заступника генерального директора з питань перспективного розвитку та енергозберігаючих технологій ТОВ "Укренергоконсалтинг" Андрія Борисенка, всі відсталі регуляторні питання Кабінет Міністрів і НКРЕКП повинні вирішити до кінця місяця.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії, що функціонує відповідно до стандартів ЄС, повинен бути запущений 1 липня 2019 року відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії". На засіданні уряду 5 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що ринок буде вчасно.

Запуск нового ринку електричної енергії є частиною міжнародних зобов'язань України щодо імплементації норм Третього енергопакету Європейського союзу.

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Місце
Україна
Тег
"Укренерго"
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