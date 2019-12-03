Мережа АЗС "SUNOIL" отримала престижну нагороду: усі подробиці

Національна мережа АЗС "SUNOIL" отримала престижну нагороду "Лідер галузі 2019" за значний внесок у державний бюджет, високі фінансові результати діяльності.

Досягнення компанії відзначив Національний бізнес-рейтинг в Україні за результатами незалежного дослідження.

"SUNOIL" зайняла почесне місце серед підприємств, які працюють у галузі паливної промисловості. Такі результати отримав Національний бізнес-рейтинг, проаналізувавши показники внеску 329 783 українських підприємств у державний бюджет.

Національна мережа АЗС "SUNOIL" отримала престижну нагороду "Лідер галузі 2019"

"Пишаємося нагородою — адже це визнання нашого успіху, копіткої праці, чесності з державою. Дякуємо нашій команду і особливо наших клієнтам за загальну перемогу", - зазначив Генеральний директор "ТД "SUNOIL".

Національний бізнес-рейтинг в Україні вже 15 років аналізує роботу підприємств і відзначає нагородами тих, хто займає високі місця в галузевих рейтингах. Це фінансово стійкі, сумлінні компанії, драйвери розвитку своїх галузей і економіки країни в цілому.

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