Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Менше СМС, більше законів": Зеленський пригрозив розігнати нову Раду

4.2т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед депутатами у Верховній Раді, в досить оригінальній формі закликав їх до роботи.

"Будь ласка, давайте менше зайвих діалогів. Давайте вже працювати, давайте вже голосувати! Я вас дуже прошу, народ чекає. Добре? Менше СМСок, більше законів! Ми всі чекаємо!", – так почав виступ Зеленський.

Новини
"Х*й їм у д*пу!" Нардеп від "Слуги народу" попався на скандальному листуванні у Раді

Після цього він пригрозив депутатам швидким розпуском. За його словами, він дає Раді випробувальний термін в 1 рік, щоб депутати засвідчили свою ефективність. "Ви можете увійти в історію як парламент, який проіснував менше всього. Я вже знаю, що розпускати Раду не страшно", – заявив Зеленський.

"Менше СМСок!", - сказав Зеленський.

"Менше СМСок!", - сказав Зеленський.

Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перший день роботи Верховної Ради України 9-го скликання трапився скандал із журналістами.

Також у перший день роботи Ради у президентській партії "Слуга народу" підхопили безглуздий фейк про те, що в Україні нібито готується переворот. Піддавшись на інформаційну провокацію, саме цим там виправдал––и збереження посади глави МВС за Арсеном Аваковим.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
9
2
Смішно
7
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...