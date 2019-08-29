"Менше СМС, більше законів": Зеленський пригрозив розігнати нову Раду

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед депутатами у Верховній Раді, в досить оригінальній формі закликав їх до роботи.

"Будь ласка, давайте менше зайвих діалогів. Давайте вже працювати, давайте вже голосувати! Я вас дуже прошу, народ чекає. Добре? Менше СМСок, більше законів! Ми всі чекаємо!", – так почав виступ Зеленський.

Після цього він пригрозив депутатам швидким розпуском. За його словами, він дає Раді випробувальний термін в 1 рік, щоб депутати засвідчили свою ефективність. "Ви можете увійти в історію як парламент, який проіснував менше всього. Я вже знаю, що розпускати Раду не страшно", – заявив Зеленський.

"Менше СМСок!", - сказав Зеленський. Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, у перший день роботи Верховної Ради України 9-го скликання трапився скандал із журналістами.

Також у перший день роботи Ради у президентській партії "Слуга народу" підхопили безглуздий фейк про те, що в Україні нібито готується переворот. Піддавшись на інформаційну провокацію, саме цим там виправдал––и збереження посади глави МВС за Арсеном Аваковим.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram